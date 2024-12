Bola parada, reminiscências...

Quando o futebol entra em recesso, há dois caminhos para o cronista: ou vai para as especulações ou vai para as recordações. A bola parada é um caminho aberto para as fofocas. Então, opto por buscar fatos que marcaram positivamente a passagem de tantos ídolos.

Há alguns dias, recebi um convite feito pelo ex-jogador Celso Dias, mais conhecido como Celso Gavião. Ele, após encerrar a carreira, sempre esteve envolvido com a Agap (Associação de Garantia ao Atleta Profissional), entidade, sem fins lucrativos, que abre opções para jogadores e ex-jogadores.

É um trabalho muito nobre. Lembro que o saudoso Gilvan Dias, repórter, goleiro e treinador, deixou um rico legado de apoio à Fugap, antecessora da Agap, através de ações que visavam a prestar assistência, orientação e apoio aos atletas, máxime após o fim de suas carreiras.

Sábado próximo, dia 21, a partir de 08:00, no Cresse, haverá a confraternização natalina da Agap, com jogos e cerimônia de premiação, música, buffet e feijoada. Ótimo momento para rever quem fez história e deixou a marca de seu talento no futebol.

Campeão

O ex-zagueiro, Celso Gavião, é campeão do mundo pelo time do Porto, de Portugal. Está com 68 anos de idade. Nasceu em Santos-SP, mas, após pendurar as chuteiras, passou a morar em Fortaleza. Foi ídolo do Ferroviário, autor do gol do título coral, campeão cearense de 1979, quando da vitória sobre o Ceará por 1 a 0.

Campeão Carioca

Em 1982, Celso foi campeão carioca pelo Vasco da Gama, em uma decisão histórica diante do Flamengo no Maracanã. O Vasco venceu por 1 a 0, gol de Marquinho. No Vasco, o saudoso Roberto Dinamite. No Flamengo, os craques Zico, Andrade, Adílio, Júnior e Leandro. Mas o Vasco, com Celso Gavião, venceu. E foi campeão.

Campeão da UEFA

Pelo Porto, de Portugal, Celso Gavião foi campeão da Champions League em 1987. O Porto ganhou do Bayern de Munique por 2 a 1 na grande final, disputada em Viena, na Áustria. Celso Gavião foi titular absoluto. Nesse mesmo time, com Celso, no Porto, também foram campeões os brasileiros Walter Casagrande e Juary.

Campeão do Mundo

Em 1987, o Porto enfrentou o Peñarol, do Uruguai, na decisão do mundial de clubes, jogo realizado em Tóquio, no Japão, sob muita neve. Foi empate no tempo normal (1 x 1). O Porto venceu por 1 a 0, na prorrogação. Celso Gavião fez parte do grupo que se sagrou campeão mundial.

Seleção do mundo