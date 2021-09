Bar do Chaguinha, o encontro do futebol e da boemia

De 1957 a 2015, no caminho do Estádio Presidente Vargas havia o Bar do Chaguinha, que ficou famoso em todo o Estado do Ceará porque se tornou obrigatório ponto de encontro dos desportistas. Quando em 1957, na Rua Padre Francisco Pinto 144, Francisco Ferreira Neto, o Chaguinha, começou suas atividades, jamais imaginou a projeção que alcançaria. Em 1992, mudou-se para o outro lado da mesma rua. E ali ficou até o fechamento em 2015. Desde o início, como o bar ficava perto do PV, Chaguinha recebia figuras ilustres do futebol e da comunicação. Ídolos, dirigentes, cronistas e torcedores fizeram desse lugar o cenário de confraternizações inesquecíveis. O mundo da boemia também lá fez morada. Eram as rodas de Samba, animadas ao gosto de mão de vaca com pirão e outras deliciosas iguarias. Autoridades igualmente frequentavam aquele ambiente tão saudável. Chaguinha virou patrimônio. Havia algo especial que o diferenciava. Um carisma indescritível. Um chamariz natural que envolvia e encantava. Estar no Bar do Chaguinha era estar numa espécie de aconchego. Chaguinha morreu no sábado passado aos 89 anos de idade. Que tristeza! Mas sua história seguirá viva para sempre.