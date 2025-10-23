Avaliação pelo número de gols

O time que precisa de vitórias necessariamente precisa de gols. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Sem gols não há vitórias. Então, o Fortaleza precisa ajustar a pontaria. A artilharia pesada está sendo chamada a intervir. É a única maneira de abrir os caminhos para a salvação.

O Fortaleza está com 26 gols marcados em 28 partidas. Ruim. Muito ruim. Para o leitor ter uma ideia, o Leão marcou menos gols do que a soma de apenas dois jogadores do Flamengo: Arrascaeta (15) e Pedro (12). Total 27 gols. Quem quer posições acima tem que fazer gols

O principal artilheiro do Fortaleza é Breno Lopes, que marcou quatro gols. Deyverson tem três gols. Lucero também tem três gols. A soma dos gols dos três atacantes do Fortaleza não supera sequer a marca isolada do atacante Pedro, segundo artilheiro do Flamengo. Pedro tem 12 gols.

Para continuar sonhando com a permanência na Série A, o Fortaleza precisa ampliar sobremaneira a média de gols. É a primeira correção para quem quer se livrar do temido rebaixamento.

Incrível

O Ceará também precisa ampliar a sua média de gols nesta reta final da competição. A soma dos três principais artilheiros do Ceará é de 17 gols, ou seja, Pedro Raul tem oito gols, Galeano tem cinco gols e Pedro Henrique tem quatro gols. Ora, sozinho Arrascaeta tem 15 gols.

Referência

Observem que os primeiros colocados na Série A nacional, Palmeiras (1º), Flamengo (2º) e Cruzeiro (3º), têm os três principais artilheiros da competição. Arrascaeta, do Flamengo, 15 gols. Kaio Jorge, do Cruzeiro, 15 gols. Vitor Roque, do Palmeiras, 13 gols. Não é coincidência: é competência.

Observação

Está claro que o Flamengo, embora evite o já ganhou diante do Leão, tem como certos os três pontos do jogo diante do Fortaleza. O Flamengo está numa disputa de foice pela liderança, tendo o mesmo número de pontos do líder, Palmeiras. Tropeçar diante do vice-lanterna da Série A será uma terrível frustração para os flamenguistas.

Oportunidade

O Flamengo terá boa possibilidade de assumir a liderança em caso de vitória no Castelão. Motivo simples: o Palmeiras tem um jogo muito mais difícil na rodada, pois enfrentará o Cruzeiro, terceiro colocado. Teoricamente, a chance do Flamengo é bem maior.

Premonição

O Flamengo é o favorito diante do Fortaleza. No jogo de ida, a diferença técnica ficou evidente na goleada (5 x 0) que o Flamengo aplicou no Leão no Maracanã. Mas, não sei por que razão, tenho tido uma premonição. Acho que o Fortaleza alcançará bom resultado. Talvez seja pelo que vi na segunda fase do Leão diante do Cruzeiro.