Ascensão e queda dos clubes cearenses

Dizem que o brasileiro geralmente deixa tudo para a última hora. De certo modo, é verdade. A grande maioria se acomoda. No futebol, porém, acontece o contrário. Há os apressadinhos de plantão que já antecipam quem vai cair e quem vai subir, isso nas diversas séries em disputa. A Série A só agora chegou à 14ª rodada. A Série B está na 16ª rodada. A Série C e a Série D ainda estão na fase de grupos. É cedo, pois, para apontar o destino dos competidores. Ao todo serão 38 rodadas, tanto na Série A, quanto na Série B. Portanto, não se chegou à metade das disputas.

No caso específico do futebol cearense, o Fortaleza já vem dando sinais de que, não obstante algumas oscilações, tem elenco para mirar sempre o grupo de cima. O Ceará, na Série B, afastou-se bem da zona de rebaixamento. Tem 12 pontos de vantagem sobre a Chapecoense, primeiro time da zona maldita. Já com relação ao G-4, o grupo que subirá para a Séria A de 2024, o Vozão precisa alcançar um patamar de produção mais elevado. Não há como, no atual momento, se ter uma definição. Equipes, que estão mal, ainda poderão dar a volta por cima. Raciocínio válido até para quem está na zona de rebaixamento.

Equívocos

Os desportistas lembram que, no ano passado, o Fortaleza experimentou uma crise muito grande no início da temporada. Passou um longo tempo na zona de rebaixamento e até ocupou a lanterna. Os apressados cuidaram de prever que a sina do Leão seria a queda. Não caiu. Além de permanecer na elite, ainda conseguiu uma vaga na Libertadores.

Série B

O Criciúma está numa boa. É líder com 33 pontos. Está acumulando gordura suficiente para compensar, caso tenha uma súbita queda de produção. É possível colocá-lo como um dos favoritos para subir. Observem: colocá-lo entre os favoritos para subir. É diferente de dar certeza de ascensão.

Pontuação

Gosto sempre de lembrar o ex-técnico Dimas Filgueiras, quando ele dizia que o time somente começa a respirar melhor, após abrir sete pontos de diferença sobre o time que possa ameaçar suas pretensões. Então, vejam que o Criciúma tem apenas cinco pontos de vantagem sobre o primeiro que está fora do G-4. Precisa, pois, de mais dois pontos para ficar tranquilo.

Pelo futebol

O Vasco está sendo dado como rebaixado. Sim, pelo futebol que vem jogando, realmente a previsão é de que mais uma vez desça para a segunda divisão. Mas volto a bater na mesma tecla. Ainda há tempo para se recompor. Enquanto não houver a “virada da montanha”, ou seja, o certame não chegar à metade, tudo será possível. O Vasco ainda pode dar a volta por cima.

Conclusão

Todas as observações feitas até aqui sobre os representantes cearenses e, igualmente, sobre os demais competidores, são limitadas ao momento presente. Ainda há muita água para correr sob a ponte. O futebol tem lógica, mas, não raro, zebras acontecem, desfazendo prognósticos e alterando sobremaneira o rumo das coisas. Então, tudo é possível ainda.

