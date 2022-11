As zebras costumam visitar as Copas do Mundo

Quando você vir as barbas do seu vizinho pegar fogo, ponha as suas de molho, diz o provérbio popular. A vizinha Argentina foi surpreendida pela Arábia Saudita. Perdeu o jogo, 2 x 1, e ficou numa situação embaraçosa no Grupo C. O Brasil, favorito do Grupo G, deve aproveitar a lição. Redobrar os cuidados no jogo de estreia. Teoricamente, a Seleção da Sérvia não tem potencial para enfrentar os brasileiros. Mas, na prática, nem sempre predomina o time que possui melhor elenco ou formação.

No futebol, há resultados que contrariam a natureza das coisas. Quem poderia imaginar que o Brasil sofreria uma goleada (1 x 7), aplicada pela Seleção da Alemanha, em pleno Estádio Mineirão? E a goleada só não foi maior porque os alemães reduziram o ritmo. Na Copa de 1954, na Suíça, na fase de grupos, a poderosa Hungria, de Puskas, goleou a Alemanha por 8 a 3. Nas voltas que a vida dá, quis o destino que a Alemanha chegasse à decisão do título justamente diante da Hungria. Todos imaginavam que a Hungria passaria por cima da Alemanha. Com 10 minutos de jogo, a Hungria já estava vencendo por 2 a 0. Aí começou a chover. A Alemanha reagiu, virou o jogo para 3 a 2 e ganhou a Copa do Mundo.

Reviravoltas

Eu estive na Itália em 1990. Fui cobrir a Copa do Mundo para a Rádio Verdes Mares. A estreia da Argentina, então campeã do mundo quatro anos antes, 1986, foi um fracasso. Perdeu para Camarões (1 x 0). E observem que o astro Maradona estava em campo. Mas vale um detalhe: na sequência, a Argentina se recuperou e chegou à decisão do título com a Alemanha.

Despachou o Brasil

A Argentina, que na estreia da Copa de 1990 perdera para Camarões por 1 a 0, encontrou o Brasil nas oitavas de final. E despachou a Seleção Brasileira. Ganhou por 1 a 0, gol de Caniggia, após receber precioso passe de Maradona. A Argentina cresceu na competição, enquanto o Brasil voltou para casa mais cedo.

Prejudicada

É bom frisar que, na decisão do título, a Argentina foi prejudicada pela arbitragem. Faltando seis minutos para terminar o jogo, o árbitro marcou um pênalti inexistente a favor da Alemanha. Brehme converteu: 1 a 0 Alemanha. A Argentina ficou com o vice-campeonato. É bom lembrar que, quatro anos antes, no México, em 1986, a Argentina venceu a final por 3 a 2 sobre a Alemanha, ficando com o título.

Alerta geral

Mostrei algumas zebras que aconteceram em Copas do Mundo. Às vezes, dá para o time se recuperar após uma zebra. Em 1990, a Argentina se recuperou e despachou o Brasil. Mas nem sempre isso é possível. Não vai ser fácil a Seleção Argentina se recuperar depois do fracasso de ontem. Em 1990, a Argentina tinha Maradona no auge. Hoje, Messi não está numa grande fase. A conferir.