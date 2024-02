As renovadas esperanças corais

Há um consenso geral de que o título de campeão cearense de 2024 terminará nas mãos do Fortaleza ou do Ceará. E os sinais apontam que realmente são grandes as possibilidades de o título ir mesmo para o Pici ou para Porangabussu. Após o empate (1 x 1) acontecido no clássico tricolor, restou evidente a renovação de esperanças na Barra do Ceará. Apesar da frustração coral por ter cedido o empate já nos acréscimos, restou a certeza de que o time soube equilibrar diante do poderoso Fortaleza. Assim, não será utopia sonhar com o título estadual da atual temporada.

A rigor, antes do começo do certame, o Ferroviário era apontado como uma equipe capaz de surpreender. Entretanto, a derrota (1 x 3) sofrida diante do Floresta logo na estreia mudou a opinião geral sobre o potencial do Ferrão. Embora tenha se recuperado depois, com vitórias sobre o Atlético (1 x 2) e sobre o Caucaia (1 x 2), não tinha ainda passado ao torcedor a confiança em algo mais consistente. Mas, agora, passou sim. A exigência coral certamente levará o próprio técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, a reavaliar suas decisões sobre que formação usar nos próximos desafios. Afinal, há um hexa em jogo.