As raras e oportunas folgas no futebol

O Fortaleza só voltará a jogar pela Série A no dia 14 de setembro, quinta-feira próxima, às 19 horas, no Castelão, diante do Corinthians. O Ceará só voltará a jogar pela Série B no próximo dia 18 de setembro, uma segunda-feira, às 21 horas, no Estádio Ismael de Biasi, diante do Novorizontino, em São Paulo. Oportuna folga no calendário. Que haja, pois, o melhor proveito, visando a recompor as equipes. Uma avaliação por parte dos treinadores. Uma avaliação com relação às condições físicas dos atletas.

É uma pausa no ritmo alucinante que não permite sequer treinamentos específicos. Com relação ao Fortaleza, considero que a equipe ultrapassou o momento mais difícil, após aquelas quatro derrotas consecutivas. O Leão engrenou outra vez. Voltou a emplacar três vitórias consecutivas. Recuperou a autoconfiança e a autoestima. Com relação ao Ceará, o momento ainda é de transição entre a saída de Guto Ferreira e a chegada de Vagner Mancini. Portanto, há nítida mudança de filosofia e de propósitos. Até a assimilação por parte dos atletas, há a necessidade de tempo para a colocação em prática, até que seja alcançada a automação. De qualquer forma, um período de folga assim é benéfico.