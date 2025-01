As pré-temporadas nos lugares certos

Os tempos mudaram. A preparação dos times é bem diferente do que acontecia há alguns anos. Em 1958, a Seleção Brasileira buscou o ar puro da serra em Poços de Caldas, Minas Gerais, antes de seguir para a Suécia, onde ganharia a sua primeira Copa do Mundo.

Em 1962, a Canarinho buscou o ar puro da Floresta de Tijuca. Concentrou-se no famoso Hotel das Paineiras, no alto. perto do Corcovado, de onde seguiu para ganhar o bicampeonato mundial na Copa do Chile. Enfim, a preferência era pelas estâncias climáticas.

Hoje, há uma diversificação. As práticas são outras. O Fortaleza optou por preparar a equipe em uma pré-temporada nos Estados Unidos. Há alguns anos, isso seria inviável. Os avanços são significativos. A visibilidade internacional também passou a integrar o planejamento de várias equipes.

O lugar certo para a preparação depende muito dos especialistas de cada clube. Uns continuam entendendo que o ar puro das serras ou das estâncias climáticas é o ideal. Outros não consideram isso importante. A produção, nos primeiros jogos, apontará com quem está a razão.

Preparação alvinegra

Em 1984, o Ceará contratou o técnico Carlos Alberto Zanatta. Quando jogador, havia sido campeão brasileiro de 1974 pelo Vasco, ao lado do saudoso ídolo Roberto Dinamite. Zanatta teve um método de trabalho muito interessante na preparação do Ceará.

Interior

Zanatta fez uma pré-temporada bem discreta. Enfrentou times no interior. Se não me falha a memória, amistosos em Quixeramobim e em Senador Pompeu. Foi até criticado por isso, pois queriam testes mais difíceis. Mas Zanatta escalonou: primeiro os times mais fracos. Só depois os times mais difíceis.

Ajustes

Assim, o técnico Zanatta foi processando os devidos ajustes. E só então passou a enfrentar os times mais fortes. Resultado: fez a equipe subir de produção gradualmente. Alcançou o ponto que considerou ideal. E assim conquistou o título de campeão cearense.

A seu modo

Entendo que cada equipe, de acordo com a comissão técnica, pode fazer a preparação que mais lhe pareça conveniente. O Fortaleza optou por uma inovação no futebol cearense, ou seja, fazer uma pré-temporada fora do Brasil. Mas isso já acontece com muitas outras equipes.

Conclusão

A meu juízo, o local de preparação ideal é aquele que segue a opinião de especialistas no assunto. Nas décadas de 1950, 1960 e 1970, eram as estâncias climáticas como a Floresta da Tijuca, onde fica o Hotel das Paineiras no Rio de Janeiro, ou Poços de Caldas, em Minas Gerais. Hoje, o cenário é vário e bem diferente.