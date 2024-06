As oscilações na Série B nacional

Quando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro começou, o Sport deu uma arrancada impressionante. Foram quatro vitórias consecutivas (12 pontos). E com duas vitórias fora de casa: 2 x 3 no Amazonas em Manaus e 0 x 1 no Coritiba em Curitiba. Só no quinto jogo sofreu a primeira derrota. Perdeu para o Ituano. Em seguida perdeu para o Avaí. Perdeu para o Goiás. Ainda assim está no G-4.

O Santos começou a Série B também com uma arrancada. Foram três vitórias consecutivas: 2 a 0 no Paysandu, 0 x 2 no Avaí e 4 x 1 no Guarani de Campinas. Foram nove pontos diretos. Depois vieram os tropeços. O Santos perdeu seus últimos quatro jogos: 2 x 1 para o América-MG, 1 x 2 para o Botafogo-SP, 3 x 1 para o Novorizontino e 1 x 0 para o Operário. Caiu para o sétimo lugar.

O Ceará já esteve no G-4. Passagem efêmera. Perdeu seus dois últimos jogos: 3 x 2 para o Vila Nova em Goiânia e 1 x 0 para o Brusque na cidade de Itajaí. Não transmite ainda a confiança necessária. Hoje, diante do Sport, só Deus sabe...

Goleada

O Sport também sofreu diante do Fortaleza. Na semifinal da Copa do Nordeste, além de ser goleado pelo Fortaleza (1 x 4), tomou um banho de bola. Um jogo no qual Moisés saiu de campo sob aplausos, não apenas pelos três gols que marcou, mas pela bela exibição. Isso em plena Arena Pernambuco.

Prognóstico

Fica muito difícil opinar, quando as equipes oscilam demais. Vejam, por exemplo, o próprio Fortaleza, campeão do Nordeste, o mesmo que tinha dado um baile no Sport em Recife, tomou uma sonora goleada do Cuiabá, que até então era lanterna da competição. É para deixar atônito qualquer comentarista.

Imprevisível

Quando me perguntam se o Ceará tem condições de subir para a Série A, fico embaraçado. Ao verificar a gangorra da Série B, considero que tudo é possível na atual conjuntura. Problema é que vai ficando tudo para a reta final do certame, quando as possibilidades de correção de rumo se tornam muito difíceis.

Desarmar os espíritos

Quando for acontecer a próxima Assembleia Geral no Ceará, seria interessante uma campanha no sentido de pedir aos presentes um comportamento ético à altura da magnitude do evento. Será uma tentativa de evitar a repetição dos fatos constrangedores registrados no encontro passado. Já é hora de desarmar os espíritos.

Educação

Reuniões para debater assuntos do mais alto interesse do clube não podem servir de palco para manifestações cheias de veneno. No mundo civilizado, assembleias assim são conduzidas com lhaneza, educação. Não são tolerados os insultos e as agressões verbais que tão negativamente repercutem.

