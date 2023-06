As mulheres nas transmissões de futebol masculino

Depois, veio a Marilena Lima, que se destacou também na TV Verdes Mares. Gradualmente, o espaço foi sendo ocupado por outras profissionais talentosas que vieram depois. Em 2008, creio, recebi no Debate Bola, da TV Diário, a Ana Cláudia Andrade e, posteriormente, a Denise Santiago, que seguem brilhando. Outras tiveram passagens efêmeras e não seguiram no segmento esportivo. No programa “Elas no Esporte”, a narradora da FCFTV, Patrícia Castro, conta o desafio que teve ao decidir abraçar uma profissão até então exercida apenas por homens. As mulheres estão avançando e mostrando trabalho de elevada qualificação. Isso é muito bom. Amplia o leque das opções.

Comecei a minha vida profissional em 1965, na Rádio Uirapuru. Na época, era impossível pensar na presença feminina nas transmissões de futebol ou na apresentação de programas esportivos. Em 1969, já na Rádio Dragão do Mar, tive a oportunidade de trabalhar com a primeira mulher que fez reportagens de futebol nos estádios. O nome dela: Vilma Maria. Narrei jogos nos quais ele fez ótimas entrevistas nos vestiários. Era assim que funcionava. Vilma Maria trabalhou muitos anos na TV Educativa, hoje TV Ceará. Ela morreu há alguns anos.

Resistência

Romper a barreira do preconceito não foi fácil para as mulheres que resolveram encarar a profissão de narradoras de futebol. Afinal, desde 1931, os homens tomaram conta desse tipo de trabalho. A primeira transmissão completa de um jogo de futebol no Brasil aconteceu no “Campo Chácara da Floresta”, em São Paulo. Nicolau Tuma narrou o jogo entre as seleções de São Paulo e do Paraná.