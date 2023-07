As incríveis coincidências do futebol

As boas lembranças são guardadas no coração. Às vezes, passam anos adormecidas. De repente, por uma música, por um perfume ou por uma situação qualquer, retornam fortes. E trazem sensações tão intensas que parecem reais, bem à frente do saudosista. Assim, está aí Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, artilheiro da Série A nacional, com 10 gols. As coincidências da vida conduzem a meditações. Por que acontecem as coincidências? Impossível responder. O Tiquinho, autor do famoso gol, o do primeiro tetra do Ceará em 1978, começou no Botafogo do Rio de Janeiro.

E foi do Botafogo-RJ que ele veio para o Ceará. Agora, vendo o atual sucesso do Tiquinho do Botafogo, como não relembrar o Tiquinho que brilhou aqui? Seu nome era Onofre Aluísio Batista. A torcida do Ceará o mantém como um dos maiores na galeria dos notáveis ídolos. O atual Tiquinho está fazendo sucesso. A sua fase é excepcional. Vive, pois, o melhor momento de sua carreira, apesar de já ter vivido também momentos importantes no futebol europeu, máxime no Clube do Porto. No futebol, como na vida, as coincidências trazem surpresas inacreditáveis. A dos dois Tiquinhos é apenas mais uma de tantas que já aconteceram por aí.

Diferenças

O Tiquinho do Ceará era carioca. Nasceu no dia 07 de janeiro de 1959. Começou no Botafogo do Rio de Janeiro. Era magrinho, de baixa estatura (1m60). O Tiquinho Soares, atual atacante do Botafogo, nasceu em Sousa, na Paraíba, no dia 17 de janeiro de 1991. Tem 32 anos. Começou no Palmeiras do Bairro das Rocas. É alto (1m87), forte.

Detalhes

Foi diante do Fortaleza, no Castelão, que o Tiquinho do Ceará assinalou o famoso gol do tetracampeonato alvinegro, em 1978. E foi no dia 04 de setembro de 2022, também diante do Fortaleza, no Castelão, que Tiquinho Soares estreou pelo Botafogo do Rio de Janeiro. O Botafogo venceu (1 x 3).

Sentido inverso

O Tiquinho do Ceará veio do Sudeste para brilhar no Nordeste. O Tiquinho do Botafogo foi do Nordeste para brilhar no Sudeste. O nome completo de Tiquinho Soares é Francisco das Chagas Soares dos Santos. Faz até lembrar um pouco o nome do famoso Mané Garrincha, que se chamava Manoel Francisco dos Santos.

Atacantes

Lembrei de outros notáveis centroavantes do Botafogo da década de 1960. Um dos melhores, o paraense Quarentinha, campeão carioca (1957, 1961,1962) e maior artilheiro da história do Botafogo (313 gols em 442 jogos). Outro notável centroavante foi Paulo Valentim, autor de três gols na decisão do título carioca de 1957, quando o Botafogo goleou o Fluminense (6 x 2).

