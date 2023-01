As facetas de ontem no futebol de hoje

É o velho Campeonato Cearense, embora com caras novas. No lugar de Gentilândia, América, Calouros do Ar e Nacional, estão Iguatu, Caucaia, Barbalha, Maracanã, Pacajus, Atlético. O Ceará chegou para valer e aplicou duas goleadas: 5 a 0 no Guarani de Juazeiro do Norte e 4 a 0 no Pacajus. O Fortaleza ganhou do Iguatu (2 x 0) e do Caucaia (1 x 0). Tudo dentro dos conformes, ou seja, os grandes engolindo os pequenos ou médios. Fora do certame estadual: um clássico para fazer a graça. E a graça foi para a Barra do Ceará, com a goleada do Ferroviário sobre o Ceará (3 x 0).

Aí o Ferrão volta a repetir o que lhe é peculiar: quando dele mais se espera, em casa, no Estádio Elzir Cabral, perde para o Atlético (0 x 1). As facetas de ontem se assemelham com as de hoje, mudando apenas os atores. Os times médios e pequenos das décadas de 1950 e 1960 também aprontavam como o Atlético-CE aprontou para cima do Ferroviário. Mas geralmente os grandes levavam a melhor. Entretanto, vez por outra, pintava uma zebra. Nesse caso vale um registro especial: os pequenos tinham o pescoço mais grosso. Como prova, o Calouros foi campeão cearense de 1955 e o Gentilândia, campeão cearense de 1956.

Calma gente

Mais uma vitória do Ceará. E de goleada. Mas não dá ainda para dizer se o time está no rumo para os desafios da Série B nacional. Tudo porque ficou uma pulga atrás da orelha, após a goleada sofrida no clássico diante do Ferroviário. Nem as duas goleadas conseguiram apagar as desconfianças. Só os próximos jogos trarão a possibilidade de conclusões convincentes.

Renúncia

Rápido como um relâmpago se espalhou a informação de que Robinson de Castro finalmente resolveu deixar em breve a presidência do Ceará. Há crentes e descrentes quanto à posição do atual presidente. Pelo sim, pelo não, agora é esperar o ato concreto, formalizado por um pedido oficial de renúncia.

União

Se concretizada a saída de Robinson de Castro, haverá realmente a pacificação no alto comando alvinegro? Todas as correntes se unirão em prol de um trabalho que promova a retomada do Ceará? Quem será o nome para liderar o Vozão, quebrando as possíveis resistências que possam surgir? Uma coisa é fazer oposição. Outra, bem diferente, é passar a ser telhado.

Lição

Está manchada a imagem do ídolo ganhador do maior número de títulos oficiais da história do futebol mundial. Daniel Alves, acusado de estupro, está preso, sem time para jogar, certamente agora refletindo sobre sua inaceitável atitude. Leva-se muitos anos para erguer uma reputação. Poucos segundos, para destruí-la.

Respeito

Há ídolos que não estão preparados para a vida. Enxergam a existência pela ótica da fortuna e da fama. Não aprendem a ter o devido respeito pelo ser humano. Pensam que podem tudo, inclusive ultrapassar os limites da lei. Daniel Alves enveredou por este caminho. Agora paga o preço da execração pública. Gente sem juízo. Uma nódoa que embota todas as glórias conquistadas.

