As disputas finais do Ceará em 2023

Hoje, no Estádio Plácido Castelo, o Vozão enfrentará o Sport. O jogo será válido pela 34ª rodada da Série B nacional. Para o Sport, a importância de lutar para colar no líder, o Vitória da Bahia. A diferença atual é de cinco pontos. Para o Ceará, a missão será cumprir a tabela, cuidando de terminar com dignidade um certame onde nada deu certo. Ainda bem que o time alvinegro, a despeito da grande crise ora sofrida pelo clube, garantiu uma pontuação confortável com relação à zona de rebaixamento. São dez pontos sobre a Chapecoense, a primeira da zona. É natural, pois, que haja um certo desinteresse por parte da torcida alvinegra, insatisfeita não apenas pelos negativos resultados em campo, mas também insatisfeita pelos graves erros administrativos. O Ceará precisa se planejar para 2024, mas sem esquecer de suas obrigações morais e profissionais diante dos desafios que ainda lhe restam este ano. Além do Sport de Recife, adversário de hoje, o Vozão enfrentará o Botafogo-SP, o Mirassol, o Vilanova e o Juventude. É difícil manter o entusiasmo quando se perde o objetivo. Mas, apesar de todos os tormentos e adversidades, manter a hombridade será preciso.

Inconsciente

Muitas vezes, quando a equipe fica no atual estágio do Ceará, ou seja, sem condições de chegar ao G-4 e sem ser ameaçado de cair, bate um desinteresse inconsciente. É muito comum. Entretanto, há um compromisso profissional. Então, o próprio elenco, em vista da responsabilidade moral, tem de exercer forte vigilância contra o desânimo e a desídia. Recado ao Vozão.

Ousadia

A participação do Fortaleza na decisão da Copa Sul-Americana, amanhã, no Uruguai, gerou um entusiasmo jamais visto na história do futebol cearense. Nestes meus 58 anos de profissão, considero ser realmente o atual momento o de maior projeção. Há poucos anos, chegar à Série A era o objetivo maior. O Fortaleza ousou mais. Impressionante.

Título

Se o Fortaleza conquistar o título de campeão da Copa Sul-Americana, acontecerá algo incomum: o time conquistar o título internacional, sem ter um título de campeão nas duas maiores competições do futebol brasileiro: a Série A e a Copa do Brasil. Então, se o Leão confirmar o título de campeão no Uruguai, já poderá ousar mais também no plano interno. É preciso.

Nordeste

Na região Nordeste, somente Bahia e Sport têm títulos de campeão nas principais competições do futebol brasileiro. O Bahia foi campeão da Taça Brasil de 1959 e campeão brasileiro da Série A em 1988. O Sport foi campeão brasileiro de 1987 e campeão da Copa do Brasil de 2008. Falta aos times cearenses títulos assim.

Comandante

O piloto Fábio Uchoa, comandante do avião que levou o Fortaleza ao Uruguai, é meu amigo há bastante tempo. Simpática a mensagem, via vídeo, que ele me mandou, saudando a sua alegria de levar o Lion ao país da decisão. Fábio é um piloto notável. Seu filho, Carlos Vinícius Silveira Uchoa, é aluno da EPCAR. Será piloto da Força Aérea Brasileira. Fábio é apaixonado pela aviação.

