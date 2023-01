As cores, a camisa, a bandeira

Quando política e esporte se misturam, não raro há situações constrangedoras. Os interesses diversos acabam prejudicando a independência que o esporte deve ter, visando a não servir a grupos que queiram tirar proveito de determinadas situações. Muitas vezes, não é fácil separar as coisas. E o esporte termina sendo prejudicado. A abordagem desse assunto requer total isenção. Quem construiu as glórias da Amarelinha foi a Seleção Brasileira de futebol. A partir das conquistas da Copa do Mundo da Suécia em 1958 e da Copa do Mundo do Chile em 1962 (bicampeonato), os brasileiros passaram a ter orgulho da camisa amarela.

Com o tricampeonato mundial que o Brasil conquistou na Copa do Mundo do México em 1970, mais ainda se acentuou a identificação do povo com a gloriosa camisa da seleção nacional. Daí veio o apelido de Seleção Canarinho que alguém (não sei quem foi o autor), num momento de inspiração, colocou. Vieram mais duas conquistas mundiais: o tetra na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994 e o penta na Copa do Mundo Japão/Coreia no ano 2002. A camisa amarela, com cinco estrelas, é da Seleção Brasileira. Não tem nada a ver com política.

Conquistas

Todo o encanto pela camisa amarela foi construído nos gramados do mundo por gerações de vitoriosos brasileiros jogadores de futebol, desde 1958. Daí vieram as cinco estrelas que os ídolos Pelé e Garrincha, Jairzinho e Gerson, Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo Nazário e demais integrantes das seleções cravaram sobre o escudo da Amarelinha.

Símbolos oficiais

São símbolos oficiais do Brasil: a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da República e o Selo Nacional. Assim, a camisa amarela da Seleção Brasileira não é um símbolo oficial da República Federativa do Brasil, mas é um símbolo não oficial adotado pelo povo brasileiro, desde as grandes conquistas da Seleção Brasileira de futebol.

Mudança de camisa

Tendo em vista o uso da camisa amarela em movimentos políticos, estão surgindo sugestões no sentido de mudar a cor da camisa da Seleção Brasileira. Voltaria a ser branca, como a utilizada na Copa do Mundo de 1950, na Copa do Mundo do Maracanã. O assunto, como não poderia deixar de ser, virou polêmica. E, creio, vai gerar muito debate.

Trauma

A mudança de cor da camisa da Seleção Brasileira, ou seja, de branca para amarela, aconteceu após a perda da Copa do Mundo para o Uruguai em 1950 no Maracanã. Entenderam que a branca dera azar. Tinham que espantar os fantasmas de Ghiggia, Schiaffino e Obdulio Varela. E assim foi feito. A Seleção Brasileira passou a adotar a camisa amarela. E, com ela, vieram os títulos.

Posição

Desde 1958, quando eu tinha 11 anos de idade, vi o Brasil triunfar com a camisa amarela, que é a principal. Só na final da Copa da Suécia, quando ganhou o primeiro título, jogou com a camisa azul, pois a Suécia, dona da casa, também tinha camisa amarela. Todos os outros títulos foram com a Amarelinha. A meu juízo, não tem nada a ver mudar a camisa da Seleção Brasileira.

