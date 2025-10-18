As coisas impossíveis do futebol

A maioria da torcida do Fortaleza não acredita mais. Os desafios tricolores são tão difíceis que muitos já jogaram a toalha. Então, ao Fortaleza caberia apenas cumprir a tabela, resignado com a triste sina de ocupar o andar de baixo, ou seja, o da segunda divisão.

Eu não penso assim. Enquanto houver chances matemáticas, nada de jogar a toalha. Por maiores que sejam as dificuldades, o compromisso moral tem de ser de luta até o último minuto de cada partida. A própria história do Fortaleza é de brio, dignidade, de persistência, de insistência.

Já disse que não sou um vendedor de ilusões. Não quero dourar a pílula. A realidade é cruel, pois colocou no caminho tricolor, pela ordem, Cruzeiro (3º), Flamengo (2º) e Santos (16º), concorrente direto do Leão. Síntese: previsão de novos e seguidos tropeços do Fortaleza.

É a lógica do futebol. Sim, mas, no futebol, nem sempre a lógica prevalece. Existem as zebras, que contrariam a natureza das coisas. O futebol, eternamente, será uma caixinha de surpresas.

Vitória

Tudo leva a crer que o Cruzeiro ganhará o jogo de hoje à noite no Mineirão. É o grande favorito. Mas, como digo sempre, ser favorito não é certeza de vitória. É apenas um indicativo de que o time tem condições mais favoráveis. Há, porém, surpresas que acontecem.

Exemplo

O Ceará, quando enfrentou o Cruzeiro, no Mineirão, o favorito era o Cruzeiro. Inclusive, o time mineiro ocupava a liderança da competição. No final da partida, o Vozão foi o vencedor (1 x 2). Uma vitória, de virada, com dois gols de Galeano, o destaque do encontro.

No embalo

Amanhã, às 18:30, no Castelão, O Ceará receberá o Botafogo. O Vozão vai no embalo de sua boa campanha. Já o Botafogo vem de uma derrota feia para o Flamengo (0 x 3), em pleno Estádio Nilton Santos. Previsão de jogo equilibrado. Na partida de ida, no Engenhão, o Botafogo venceu (3 x 2). O placar justo teria sido o empate.

Artilheiro

Um fato interessante. No jogo de ida, no Engenhão, Pedro Raul teve um trabalho coletivo muito bom. No jogo passado, Pedro Raul voltou a assinalar gol. Isso é muito bom. Não faz muito, escrevi uma coluna em sua homenagem. O título foi: “Calma, Raul; você sabe”.

Conclusão

No futebol, há coisas impossíveis que se tornam possíveis. O caso do Fortaleza pode ser apenas mais um dentre tantos fatos inacreditáveis. Tudo é questão de fé. Está na Bíblia: a fé remove montanhas. “Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: “Vá daqui para lá, e ele irá.”