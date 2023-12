As atrações especiais do Campeonato Cearense

Falta menos de um mês para o começo do Campeonato Cearense de 2024. Expectativa especial: conseguirá o Fortaleza o título inédito de hexacampeão estadual? Poucos times no Brasil conquistaram tal proeza. Dentro da rivalidade de tricolores e alvinegros, isso terá uma atenção específica. Será um mote a mais para aquecer o certame.

Um outro assunto: qual equipe será capaz de quebrar a supremacia que Fortaleza e Ceará estão tendo desde 1996, um ano depois do bicampeonato coral em 1995? O próprio Ferroviário poderá surpreender.

Outro detalhe igualmente interessante: algum time do interior terá condições de quebrar o tabu de jamais uma equipe interiorana ter conquistado o título estadual? Aqui cabe uma explicação: o Icasa tem um título de campeão estadual, mas no “tapetão”, ou seja, quando foram, por ato administrativo da FCF, proclamados quatro campeões em 1992: Icasa, Tiradentes, Ceará e Fortaleza. É bom lembrar que, em 2024, haverá apenas dois times do interior na competição: Iguatu e Barbalha. Da capital são cinco: Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Floresta e Atlético. E da região metropolitana são três: Maracanã, Caucaia e Horizonte.

Títulos

Há 28 anos, apenas o Fortaleza e o Ceará estão conquistando os títulos estaduais. O Ceará sagrou-se campeão em 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. O Fortaleza sagrou campeão em 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Nestes 28 anos, o Fortaleza ganhou 16 títulos estaduais. O Ceará ganhou 12.

Perto

O time do interior que mais vezes teve a oportunidade de sagrar-se campeão estadual em campo foi o Icasa de Juazeiro do Norte. O Icasa foi vice-campeão estadual cinco vezes (1993, 1995, 2005, 2007 e 2008). O Juazeiro foi vice-campeão em 1999. O Guarani de Juazeiro foi vice-campeão em 2011. O Guarany de Sobral foi vice-campeão estadual em 2013.

Recorde

O maior artilheiro da história do Campeonato Cearense é Sandro Preigschadt, também chamado de Sandro Gaúcho, que marcou 39 gols pelo Fortaleza no certame de 1997. Esse recorde dificilmente será batido, até porque agora o número de jogos é bem menor. O segundo maior artilheiro do Campeonato Cearense é Marciano, que marcou 34 gols pelo Fortaleza em 1976.

Feito notável

Outro recorde que dificilmente será quebrado pertence ao ex-goleiro Marcelino, do Ferroviário. No certame estadual de 1973, Marcelino passou 1.295 minutos sem sofrer gol. Atuou diante do Ceará, Fortaleza, Icasa, Quixadá, Calouros do Ar, Maguari, Guarani de Juazeiro do Norte, Guarany de Sobral, Tiradentes e América. Foram 15 jogos oficiais. Um recorde que também dificilmente será quebrado.

Abrangência

O Campeonato Cearense, que começa em janeiro, tem seus encantos especiais. Gostaria muito de ter de volta a participação de cidades como Sobral, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Russas, Boa Viagem, São Benedito, Crato, Crateús, Quixadá, Itapipoca, Itapajé, Trairi e Uruburetama. Era agradável cobrir os jogos de futebol nessas queridas cidades do interior.

