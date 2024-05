Aposentadorias de jogadores notáveis

A vida de jogador de futebol profissional é bastante efêmera. Alguns atuam por 15 anos em competições de alto nível. Outros, mais longevos, chegam aos 20 anos de atuação em disputas de alta performance. Agora mesmo há uma sequência de aposentadorias que estão sendo anunciadas pelos próprios atletas. Cito, por exemplo, Olivier Giroud, campeão do Mundo pela França em 2018. Ele está com 37 anos de idade. Disse que vai se aposentar da Seleção Francesa após a Eurocopa 2024. Depois, Giroud irá jogar pelo Los Angeles FC, nos Estados Unidos. Outro que também anunciou sua aposentadoria foi o atacante Alemão, Toni Kroos. Ele está com 34 anos de idade. Foi campeão do mundo pela Alemanha na Copa de 1914 aqui no Brasil. Toni Kroos, diferente de Giroud, vai encerrar a carreira de forma total, após a Eurocopa 2024. Deixará a Seleção Alemã e não mais jogará por clubes. O zagueiro Felipe Augusto, de 34 anos de idade, ex-Seleção Brasileira, ex-Corinthians, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, também anunciou sua aposentadoria. São decisões pessoais, mas que mexem com os corações dos torcedores.

Duas mortes

O ex-jogador Paulo Roberto Falcão disse que jogador de futebol morre duas vezes: uma quando encerra a carreira e a outra quando vem a morte natural. Feliz colocação, penso eu. Deve ser mesmo muito difícil a despedida dos que convivem com as grandes emoções do futebol, ou seja, títulos, vitórias, derrotas, aplausos, apupos...

É Proibido Morrer

Há um livro, escrito pelo saudoso piloto de fórmula-um, o francês Jean Pierre Beltoise, no qual ele fala das dificuldades, quando chega a hora de parar de correr, de competir. No livro, intitulado “É Proibido Morrer”, Beltoise faz uma comparação. É como tentar sair do vício da droga. O piloto quer sair, parar de correr, mas não consegue.

Motivo

Segundo Beltoise, os pilotos de fórmula-um vivem em um mundo de glamour, viagens, hotéis de luxo, dinheiro, mulheres, países diferentes, assédio do público. Como, de repente, passar a ser um homem comum? Como deixar de lado todas essas coisas que envaidecem o ser humano? Os notáveis craques do futebol também passam por algo semelhante.

Hamilton Melo

No nosso futebol, houve um exemplo de jogador que cedo parou de jogar. Parou antes da hora. Amilton Melo de Carvalho. Ele sentiu demais o prematuro encerramento de sua carreira. Ainda tentou voltar aos gramados, mas o tempo havia passado. Amilton não deveria ter parado de jogar no auge da carreira. Foi um grande equívoco que, creio, o fez sofrer longe dos aplausos.

Rapidez

A vida dos craques parece passar mais depressa do que a vida dos pobres mortais. Alguns são levados pela passagem do tempo e ninguém percebe. Não faz muito, Zico, Romário, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Falcão, Roberto Dinamite, Careca, Kaká, Roberto Carlos, Rivaldo, dentre outros, estavam encantando torcedores pelos gramados do mundo...