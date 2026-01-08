Após os jogos, os árbitros na berlinda

A FCF inaugura um novo momento: a entrevista coletiva dos árbitros, após as partidas. A experiência será importante. Creio, porém, que poderá haver desconforto, quando forem registrados erros graves na condução da partida. De qualquer forma, vale a pena conferir.

A medida dá voz e vez aos que não tinham a oportunidade de explicar determinadas situações. Agora, sim, poderão expôs livremente seus pontos de vista e os motivos das marcações. De fundamental importância será a segurança, visando a evitar constrangimentos.

Quando o árbitro tiver realizado um bom trabalho, certamente não haverá embaraços durante a coletiva. Será tudo numa boa. Mas, quando o trabalho da arbitragem comprometer o resultado do jogo, o ambiente será de tensões. No caso, os árbitros terão de explicar o inexplicável.

Agora é observar como, na prática, funcionará a inovação. Antecipadamente, porém, já fica uma advertência: todo respeito ao árbitro, ainda que paire polêmicas sobre seu trabalho. Poderá ser contestado. Jamais, agredido.

Estreia

O Ferroviário começou bem no Campeonato Cearense de 2026. A vitória (0 x 1) sobre o Maracanã, no Estádio Almir Dutra, deu moral ao grupo para enfrentar o Fortaleza, domingo, no PV, no primeiro clássico do ano. O golaço, de bicicleta, marcado por Kiuan, merece todos os encômios.

“Árbitro-artilheiro”

Em 1983, houve um gol marcado pelo árbitro José de Assis Aragão. O jogo estava nos acréscimos. O Santos vencia (2 x 1). O Palmeiras foi ao ataque. Jorginho chutou. A bola desviou no árbitro José de Assis Aragão e entrou na meta santista. Gol de empate do Palmeiras (2 x 2). Gol de Aragão, embora registrado como de Jorginho.

Regra

Hoje, quando a bola bate no árbitro, o jogo é paralisado e reiniciado com bola ao chão. Na época, o árbitro era considerado neutro. Então o gol foi validado. O árbitro foi cumprimentado pelos jogadores do Palmeiras. Aragão ganhou o apelido de “árbitro-artilheiro”. Quis até abandonar a profissão, já pela gozação. Mas seguiu apitando.

Fama

José de Assis Aragão ficou muito incomodado com a situação. Por onde passava, ele era cumprimentado pelo gol marcado. Isso o constrangia muito. Seu gol foi capa da Revista Placar e manchete dos principais jornais do país. Somente permaneceu apitando porque foi convencido pelos dirigentes da Federação Paulista.

Coletiva