Aos que não acreditam no Fortaleza

Pelo que tenho lido e escutado, parte dos cronistas esportivos do Sudeste e do Sul não acredita no Fortaleza. Considera que a situação favorável ao tricolor cearense é passageira. E mais: que logo o Fortaleza voltará a ocupar uma posição fora do G-4. Observações assim não me surpreendem.

Até procuro entender o olhar cético dos cronistas das bandas de lá. Eles estão vendo o que dificilmente veem: um time do Nordeste ocupando posições que, há pouco tempo, eram exclusivas dos chamados times grandes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Cabe ao Fortaleza seguir, pouco importando o que consideram ou deixam de considerar os contumazes críticos. Se der para chegar ao título de campeão do Brasil, ótimo. Se não der, o mundo por isso não desabará. Então o Leão cuidará de garantir uma vaga na Copa Libertadores da América.

Não há como generalizar e dizer que os cronistas do Sul e do Sudeste discriminam os times nordestinos. As discriminações ficam restritas a uns bobinhos, que teimam em práticas vedadas pela legislação. Mas, mais cedo ou mais tarde, acordarão para a nova realidade: o Fortaleza continuará incomodando, quer queiram, quer não.

Avaliação

A cada rodada, haverá um novo momento para a avaliação do potencial do Fortaleza. Se é consistente e duradouro ou se é temporário, passageiro. O tempo tem mostrado que há, sim, consistência. Se o certame estivesse nas primeiras rodas, seria arriscado opinar. Mas já foram disputadas 24 rodadas.

Consequências

O resultado do jogo de hoje, no Engenhão, poderá servir de análise para manutenção ou correção de rumo, tanto no Botafogo quanto no Fortaleza. Os dois seguirão normalmente na luta, mas verificando o que deu certo e o que não correspondeu. E será assim também com os demais concorrentes.

Hipótese

Se o Fortaleza for derrotado, não haverá motivo para desesperanças ou frustrações. Quantos times grandes já estiveram no Engenhão e foram derrotados? Restará ao Leão encarar o resultado como normal e seguir em frente. Terá de tocar o barco em busca de novas vitórias.

Longe

O término do Campeonato Brasileiro ainda está muito longe. Será apenas no dia 8 de dezembro. Portanto, ainda há muita água para correr sob a ponte. Muita coisa poderá mudar. A própria composição do G-4 estará à mercê das surpresas que, não raro, acontecem.

Fato

No ano passado, o Botafogo colocou 13 pontos de vantagem sobre os concorrentes. Ninguém duvidava da conquista do título pelo Fogão. Foi líder da 3ª rodada à 33ª rodada. O Palmeiras assumiu a liderança na 34ª e assim permaneceu até a 38ª rodada, sagrando-se campeão.