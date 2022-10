Agora é desespero até o fim

Tudo o que a torcida do Ceará não queria está acontecendo nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Falta de aviso não foi. O alto comando alvinegro falhou ao não fazer, no tempo devido, as correções de rumo. A cada jogo, era notória a falta de reação explosiva que o Ceará precisava. E assim, cena por cena, todos foram testemunhando o retrocesso da equipe. Ainda não caiu. Resta-lhe um fiapo de esperança. Não adianta agora enumerar os erros cometidos durante o ano todo porque será uma inútil revisão de fracassos e fracassos. De decepções e decepções. De despreparo e despreparo. De raivas e raivas.

Foi muita prática errada, incluindo gente de qualidade duvidosa. O médico Russen Conrado, apaixonado torcedor alvinegro, faz um pedido: “Vamos continuar na torcida até o jogo derradeiro". Sim, mas até nisso o Ceará se complicou, pois os jogos serão sem público nos estádios. A torcida, a que se refere o doutor Russen, será através do pensamento positivo e solidário, distante do Castelão. E logo agora que seria essencial o caldeirão. Até nisso deu tudo errado. Mas o Russen tem razão: a torcida, a seu modo, tem de seguir apoiando até o fim. Há notório desânimo no semblante alvinegro. Feia a coisa.

História de vida

O livro “Dimas, Guerreiro Alvinegro”, biografia de um dos maiores ídolos do Ceará Sporting Club, lançado há dez anos, terá uma segunda edição gráfica. Empresas ligadas ao Vozão têm ótima oportunidade de viabilizar o projeto, que será muito importante, máxime para as novas gerações. Contatos pelo instagram @dimasfilgueiras. Forte abraço, meu amigo Dimas.

Ídolo

Conheço a belíssima história de Dimas Filgueiras no Ceará Sporting Club, desde a década de 1970. Campeão como jogador, técnico e supervisor. Uma vida dedicada ao Ceará. Hoje Dimas enfrenta os efeitos da falta de memória. Graças a Deus tem recebido toda a assistência de sua família. Vale a pena investir na segunda edição do livro. À frente do projeto, a Sra. Vânia Filgueiras, esposa dele.

Pergunta constante



Por onde ando, a indagação é uma só: o Ceará cai? A repetição é uma prova inequívoca das preocupações e incertezas da torcida alvinegra. Esperam de mim uma palavra de esperança, um lenitivo, algo que possa dar força aos que já não mais acreditam numa recuperação. É uma espécie de socorro, um “SOS” muito próprio de quem está a perigo.

Resposta

O futebol não permite resposta definitiva em circunstâncias assim. Hoje é impossível dizer se o time permanecerá ou não na Série A. As rodadas finais são batalhas travadas sob mistérios impenetráveis como o episódio de 2011, que ontem lhes contei: a estranha goleada do Cruzeiro (6 x 1) sobre Atlético-MG, que confirmou a permanência do Cruzeiro na elite.