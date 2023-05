Agora a meta do Vozão é a Série A nacional

O tricampeonato do Nordeste trouxe novo ânimo ao Ceará. Mostra que a atual temporada será diferente da jornada do ano passado, quando o time perdeu todas as competições que disputou e ainda foi rebaixado. Um tormento para ser esquecido. Agora, a despeito das visíveis lamentações, ganhou uma das copas mais importantes do país, inclusive eliminando o principal rival, o poderoso Fortaleza. Mas o jogo na Ilha do Retiro não pode ser analisado apenas pelo significado da conquista. Tem de ser analisado pelo que o time produziu. É daí que vem a grande preocupação. O nível deixou a desejar, máxime pelo primeiro tempo. As falhas assustaram demais. Foram bolas dadas de graça ao Sport, que soube aproveitar apenas uma, dentre tantas oferecidas. Na fase final, o Vozão melhorou um pouco, quase nada. Foi para os pênaltis, onde venceu e trouxe a taça. Mas, para ganhar uma vaga na Série A, terá de jogar muito mais. Terá o técnico Eduardo Barroca o condão de mudar tudo para melhor? Está aí o grande desafio do treinador alvinegro. O pomposo título de tricampeão do Nordeste fez o grupo retomar a confiança e a autoestima. Um passo importante, mas ainda pequeno em vista do objetivo do clube.

Sequência

O próximo adversário do Vozão será a Ponte Preta, domingo, dia 07 de maio, às 11 horas da manhã, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. Uma nova vitória terá grande significação para os alvinegros. Se vencer, chegará aos seis pontos, encaixando a segunda vitória seguida na Série B. Um tropeço quebrará o embalo que começou em Natal e teve sequência em Recife.

Campeão

No currículo de Gustavo Morínigo deve, por justiça, constar o título de campeão do Nordeste. Ele fez o trabalho mais difícil, que foi eliminar o Fortaleza. Eduardo Barroca praticamente usou a base que vinha sendo usada pelo ex-treinador. No caso dos técnicos, deveria ser adotado o mesmo critério usado no caso dos jogadores nas Copas do Mundo: fez parte do elenco, é campeão.

Os melhores

Oportuna enquete foi feita pelo apresentador Antero Neto na Verdinha FM 2.5. Perguntou quem teria sido o craque da Copa do Nordeste. A resposta do público foi interessante. O craque da Copa foi o atacante Erick. E o craque do jogo foi o goleiro do Ceará, Richard. Bateu exatamente com a opinião dos integrantes da mesa, o próprio Antero Neto, Alexandre Mota e eu.

Abertura

A Série D começa amanhã. São 64 clubes (oito grupos, com oito clubes cada). Atlético, Caucaia e Ferroviário estão no Grupo 2. Iguatu e Pacajus no Grupo 3. Só o Pacajus estreia amanhã. Enfrentará o Campinense em Pacajus. No domingo, dia 7, Caucaia x Cordino, Maranhão x Atlético-CE, Ferroviário x Fluminense-PI. Iguatu estreia segunda-feira, dia 8, diante do Santa Cruz, no Arruda.

Curiosidade

Nomes de alguns estádios onde serão disputados os jogos da Série D nacional: Estádio Abadião, em Ceilândia; Estádio Mamudão, em Governador Valadares-MG; Estádio Marizão, em Sousa-PB; Estádio Serejão, em Taguatinga-DF; Estádio Pinhão, em Curitiba; Estádio Mão Santa, em Parnaíba-PI. Estádio Limeirão, em Limeira-SP.