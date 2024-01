A vitória reduziu as tensões em Porangabuçu

O melhor remédio para crises no futebol é a vitória. Funciona como um tranquilizante de última geração. Acalma. Relaxa. O Ceará, que vinha de uma semana turbulenta, aplicou 1 a 0 no Floresta. Apesar de um placar magro, foi suficiente para espantar fantasmas, silenciar vozes agourentas e restaurar a confiança. Mais que a vitória, fundamental foi perceber a evolução da equipe. Avanços observados pela crônica, sempre muito atenta nos seus valores críticos. O técnico Vagner Mancini certamente experimentou o sentimento de aprovação da torcida. Os jogadores também receberam os votos de confiança, máxime os que melhor produziram como o atacante Erick Pulga e o lateral-direito, Raí Ramos.

Aliás, Raí já havia feito bom jogo na estreia, quando do empate com o Maracanã. Assim, a tendência natural é a equipe alcançar a automação. Claro que isso ainda demandará um pouco de tempo. O processo requer mais exercícios continuados. Como não houve pré-temporada, os ajustes serão feitos na medida em que o certame for de rodada para rodada. Está longe qualquer conclusão definitiva com apenas dois jogos realizados. Fundamental, porém, é a certeza de que o time está evoluindo bem.

Aviso

O time do Iguatu tem mostrado qualidade. Antes do começo do Campeonato Cearense, eliminou o Asa de Arapiraca em pleno Estádio Rei-Pelé. Deu empate do tempo normal. Iguatu ganhou nos pênaltis. Empatou (1 x 1) no tempo normal diante do ABC em Natal, sendo eliminado nos pênaltis. Portanto, dois jogos fora de casa, sem derrota no tempo normal. Foi o primeiro aviso.

Aviso II

Na primeira rodada do estadual, ganhou do Atlético (2 x 0) no Morenão. Na segunda rodada, ganhou (1 x 0) do Caucaia também no Morenão (100% de aproveitamento). Na quarta-feira, enfrentará o Fortaleza no Castelão. O desafio será um time da Série A. É bom lembrar que em 2022 o Iguatu fez história no Campeonato Cearense: eliminou o Ceará e garantiu presença na semifinal.

Subida

Um jogador que está com tudo para fechar o ano como destaque é o ponta-esquerda do Ceará, Erick Pulga. Na vitória sobre o Floresta (1 x 0), os melhores momentos foram criados por ele. Também me parece mais à vontade sob a orientação de Vagner Mancini. Erick Pulga está se soltando mais. Ganhou confiança.

Olimpíada

Hoje, às 17 horas, em Caracas, na Venezuela, o Brasil enfrentará o Equador, jogo válido pela quarta rodada do Torneio Pré-Olímpico, que classifica duas seleções para a Olimpíada de Paris, no mês de julho. A Seleção Brasileira já venceu seus dois jogos. Ganhou da Bolívia (1 x 0), gol de Endrick. Depois ganhou da Colômbia (2 x 0), gols de Endrick e John Kennedy.

Quadrangular

Os dois primeiros colocados dos grupos A e B disputarão um quadrangular que apontará os dois representantes da América do Sul na Olimpíada de Paris. Endrick (17 anos) e John Kennedy (21 anos) estão muito bem na competição. O Brasil é bicampeão olímpico: ouro em 2016 no Maracanã e ouro no Japão em 2021. O Brasil é vice-líder do Grupo A.

