A vitória da retomada tricolor

Nós queremos na Série A nacional o Fortaleza da Copa Sul-Americana. Em outras palavras: que o Leão vencedor de uma competição passe a ser também vencedor na outra competição, onde ele deixou de ganhar. Não sei a razão de tamanha diferença. É o mesmo Fortaleza, com a mesma linha adotada pelo técnico Vojvoda, conduzido pelos mesmos ideais. É o mesmo elenco, com as mesmas qualidades. Por que, então, é tão vencedor nas disputas internacionais e nem tão vencedor nas disputas domésticas?

O fantástico mundo do futebol tem esses segredos. São mistérios dentro e fora das quatro linhas. Falta alguém como Daniel, o decifrador dos sonhos na Bíblia, para decifrar o que há no Fortaleza. Enquanto não há este Daniel, caberá ao técnico Vojvoda interpretar o que existe de errado no Fortaleza da Série A. O Fortaleza, que perdeu o contato com as lideranças do Campeonato Brasileiro, mas é líder absoluto de seu grupo na Copa Sul-Americana. O Fortaleza vencedor e o Fortaleza que deixou de vencer são um só em essência e em verdade. Uma vitória hoje sobre o Vasco juntará, enfim, os dois tricolores.