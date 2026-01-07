A valorização do “Manjadinho” começa em casa

No fim de semana, Ceará e Fortaleza estreiam no certame estadual. São os dois maiores rivais. São os dois únicos que, há exatos 30 anos, no nosso estado, ganharam os títulos de campeão. O Fortaleza faturou 16 títulos. O Ceará faturou 14 títulos. Ei-los, novamente, na condição de favoritos.

Vale aqui uma observação: a valorização do “Manjadinho” tem tudo a ver com a postura dos chamados times grandes. Se levam a sério a competição, mandando a campo suas equipes principais, a competição cresce de interesse. E agora, mais do que nunca, Ceará e Fortaleza precisam desde já buscar os ajustes de linha.

Hoje, a rigor, o Campeonato Cearense é, ao mesmo tempo, um certame oficial e uma espécie de pré-temporada diferenciada. Na medida em que o time luta pelo título, vai buscando a sintonia fina, visando aos certames nacionais e regionais que, teoricamente, são mais exigentes.

No ano passado, quando o Ceará tinha subido para a Série A e o Fortaleza tinha sido o quarto melhor time do Brasil, havia a presunção de superioridade. Agora, ambos estão em um recomeço. Nada, pois, de qualquer tipo de esnobação.

Embalo e frustração

No início da temporada de 2025, havia um entusiasmo muito grande. Léo Condé havia subido o Ceará para a elite nacional. Juan Pablo Vojvoda, comandando o Fortaleza, tinha conseguido uma vaga direta na Libertadores. No fim da temporada, diante dos fracassos, Condé e Vojvoda também sucumbiram.

Agora

A situação no momento é diferente. Aí estão Mozart Santos, novo técnico do Ceará, e Thiago Carpini, novo técnico do Fortaleza. Eles, certamente, devem saber que não é hora de poupar ninguém. Nada de time “B” ou formação alternativa. Acabou o privilégio. Quem não se ajustar agora pode se dar muito mal depois.

Clássico

No domingo, no Estádio Presidente Vargas, acontece o primeiro clássico da competição: Ferroviário x Fortaleza. É o clássico das cores. Uma tradição quase centenária. Nas décadas de 1950 e 1960, tinha basicamente a mesma dimensão de um Fortaleza x Ceará. Na época, o PV superlotava.

História

O Ferroviário é a terceira força do futebol cearense. Perdeu espaço para o Ceará e para o Fortaleza porque os títulos corais escassearam. O último foi o bicampeonato estadual de 1994 e 1995. Portanto, há 30 anos. Mas o Ferroviário tem história, tem tradição. É uma das mais queridas equipes do estado. E tem uma torcida vibrante.

Hoje

A rodada do Campeonato Cearense, hoje, é muito boa: no Domingão, em Horizonte, às 19 horas, Horizonte x Quixadá. No Estádio Presidente Vargas, às 19 horas, Tirol x Floresta. Amanhã, dia 08, no Estádio Morenão, o Iguatu recebe o Maracanã. É coisa nossa, bem nossa.