Setembro está chegando. Com o chamado “bê-erre-ó-bró”, o fim do ano acontece rápido. Até agora, nada deu certo para o Fortaleza em 2025. Nada mesmo. Pretendia ganhar o título estadual, mas perdeu para o Ceará. Foi eliminado da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Meu Deus...

Os tormentos tricolores continuam. E tem mais: continuarão enquanto não conseguir sair da zona baixa da Série A nacional. Tudo leva a crer que no Pici ainda haverá muito sofrimento, visando a evitar um dramático e melancólico fim. Luta insana para não chegar ao fundo do poço.

Quando o Fortaleza fez um bom segundo tempo no Maracanã, diante do Fluminense, concordei com o técnico Renato Paiva. Passei a acreditar que o time, caso continuasse jogando daquela maneira, não cairia. Mas, depois da apresentação em Buenos Aires, voltei à opinião anterior.

Está muito complicada a situação do Fortaleza. Oscila. Não se firma. E tem ampliado muito o índice de erros nas contratações. Agora, a última missão do Fortaleza em 2025 é evitar o trágico rebaixamento.

Perda

Além dos insucessos em campo, aconteceu no Pici o que para a maioria dos torcedores era impossível: a demissão do técnico e ídolo Juan Pablo Vojvoda. Foi também um golpe muito forte. Enfim, houve o encadeamento de coisas ruins. E, pelo visto, o pior ainda poderá acontecer.

Inexplicável

Até agora não houve uma explicação para tamanha queda livre. Foi o envelhecimento da equipe? Foi a falta de renovação? Foi a soberba? Foi a acomodação? Foram divergências nos bastidores? Foram todas essas coisas juntas? Não sei. A verdade é que fatos estranhos aconteceram. Isso não é obra do acaso.

Ditado

Há males que vêm para o bem, diz o ditado popular. A eliminação do Fortaleza, na Copa Libertadores, se por um lado gerou a frustração de mais um tropeço, de outra parte leva o Leão a um foco único: a Série A nacional. É o último esforço, concentrado esforço, para permanecer na elite nacional.

Culpado

Será uma perda de tempo buscar um culpado pelo atual e negativo estado de coisas no Pici. Ora, se todos foram vitoriosos na extraordinária marcha ascensional da Série C à Libertadores, agora todos também são culpados pelos sucessivos fracassos. Essa conta não é divisível.

Palavra