A última das competições

O calendário do futebol brasileiro anda tão louco que eu havia esquecido da Copa do Brasil. Imaginei que, com o encerramento da Série A nacional, os trabalhos tinham sido dados por encerrados. De repente, um colega me avisou que Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense estão nas semifinais.

Hoje, às 21:30, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Corinthians. E amanhã, às 20 horas, no Maracanã, jogam Vasco da Gama e Fluminense. Os jogos de volta acontecerão no domingo, dia 14. Aí, no Itaquerão, às 18 horas, o Corinthians recebe o Cruzeiro. No Maracanã, às 20:30, Fluminense e Vasco fazem o jogo de volta.

A falta de continuidade e o enorme espaçamento entre as etapas da Copa do Brasil terminam esfriando o que poderia ser empolgante, caso não acontecessem as interrupções. De qualquer maneira está aí a penúltima fase desta que é considerada a segunda mais importante competição do país.

Talvez as colocações que os quatro tiveram na encerrada Série A sirvam de avaliação: Cruzeiro (3º), Fluminense (5º), Corinthians (13º) e Vasco (14º). Mas convém lembrar que o modelo mata-mata é mais aberto a surpresas.

Lembrete

Por falar em Copa do Brasil, lembrei de uma colocação feita pelo atual prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, na época em que ele era presidente do Ceará. Evandro citou a necessidade de um título nacional para o futebol cearense nas mais importantes competições do país: a Série A e a Copa do Brasil.

Trave

Até hoje, o futebol cearense apenas bateu na trave três vezes, mas não ganhou o título. O Fortaleza foi duas vezes vice-campeão da Taça Brasil (Campeonato Brasileiro da época): 1960 e 1968. O Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil (sucessora da Taça Brasil) em 1994.

Perto

No Campeonato Brasileiro (Série A), quem chegou mais próximo de uma disputa pelo título foi o Fortaleza. Por duas vezes chegou em quarto lugar: 2021 e 2024. Além dessas boas posições nas competições nacionais, o Fortaleza foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2023.

Conquistas

Os únicos times do Nordeste que conquistaram títulos nas mais importantes competições nacionais foram o Bahia e o Sport de Recife. O Bahia foi campeão da Taça Brasil de 1959. E foi campeão da Série A nacional de em 1988. O Sport foi campeão brasileiro de 1987 e campeão da Copa do Brasil de 2008.

Qualidade

Pelo atual futebol de Ceará e Fortaleza, ambos rebaixados para a segunda divisão, não há como se pensar em título nas duas mais importantes categorias nacionais (Série A e Copa do Brasil). É um sonho distante. A Copa do Brasil, com o modelo mata-mata, ainda permite algumas surpresas. Título na Série A é utopia pura.