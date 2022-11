A Suíça não viu o gol

Alguém cronometrou o tempo em que Vini tocou a bola para Rodrygo e de Rodrigo para Casemiro disparar o míssil? Eu estava olhando atentamente a telinha, mas só já vi a bola balançando a rede. Vi o goleiro Sommer, com cara de espanto, tentando entender como o gol aconteceu. Tive que ver a repetição do lance para compreender que o futebol brasileiro mistura ilusionismo e realidade. Não há defesa no mundo que consiga deter uma movimentação baseada na rapidez de raciocínio e no talento refinado.

Os semblantes de Widmer, Akanji, Elevedi, Frei e Freuler mostram a surpresa deles quando viram Casemiro comemorar o gol. Só aí se tocaram e entenderam que a derrota chegara. O Brasil foi melhor no primeiro tempo, apesar de poucas finalizações. A rigor, só uma chance com Vini. Ainda houve uma conclusão de Raphinha, mas sem perigo. A Suíça não incomodou. Na fase final, houve um curto momento em que os suíços tomaram conta do jogo. Assustaram. Mas foram travados nas conclusões. Mas o Brasil, com extrema paciência e responsabilidade, logo retomou as rédeas da partida. Vini fez um gol, que o VAR anulou. Foi o primeiro recado. O segundo recado veio em forma de explosão: Casemiro, 1 a 0. Terminou.