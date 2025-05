Faz tempo. E bote tempo nisso. Não lembro a última vez em que vi o Fortaleza deslumbrante, desfilando elegância e categoria pelos gramados do país. Um Fortaleza tão superior, que dava a impressão de que ganharia o jogo quando bem quisesse. Era assim.

De repente, passou a ser um time comum. Um time previsível. Um time sem a graça de outrora. Sim, mas o bom no futebol está exatamente nas reviravoltas. Não há glórias eternas nem crises eternas. Gostei dos primeiros sinais de retomada mostrados no Morumbi em São Paulo. Será o recomeço?

Quero acreditar que sim. A apresentação animou até o técnico Vojvoda, que andava meio sem graça. Nas entrevistas anteriores, Vojvoda transmitia um ar de decepção e desesperança. Uma imagem semelhança à do próprio clube. Já agora revelou-se otimista e confiante,

Espero ver a retomada do Fortaleza em tempo real. Hoje, quando do jogo diante do Colo-Colo, será possível verificar se haverá ou não a sequência dos avanços vistos no Morumbi. Já é tempo, Vojvoda!

Alta voltagem

Sempre considerei viável o reencontro do Fortaleza com o seu melhor futebol. O elenco, praticamente o mesmo dos bons tempos, não desaprendeu. É natural que tenha sofrido com o desgaste do tempo. É comum. Mas, a meu juízo, pode perfeitamente voltar a jogar na voltagem que o fez triunfador.

Estranho

Não sou contra a CBF entregar o comando técnico da Seleção Brasileira a um profissional estrangeiro. Não sou xenófobo. O cargo não é privativo de brasileiros. O estranho na história é terem chegado à conclusão de que, dentre milhares de treinadores brasileiros, nenhum tem competência. Incrível.

Em alta

De certa época para cá, os treinadores portugueses assumiram um tal patamar de prestígio que colocou em segundo plano até mesmo os mais famosos técnicos brasileiros. O mais importante título conquistado por Portugal foi a Eurocopa de 2016, quando ganhou (0 x 1) da França em Paris. Depois a Liga das Nações da UEFA em 2019.

Treinador

Nem Jorge Jesus, nem Abel Ferreira, nem José Mourinho. Nas duas mais importantes conquistas da Seleção de Portugal, ou seja, a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações em 2019, quem comandou o esquadrão luso foi Fernando Santos. Sim, Fernando Santos, que atualmente comanda a Seleção do Azerbaijão.

Coisas do futebol

A Itália ganhou seu último título mundial em 2006. Carlo Ancelotti recusou um convite para treinar a seleção de seu país como também recusou o convite para vir treinar a Seleção Canarinho. Portugal nunca ganhou um título mundial. Por que não leva um de seus famosos treinadores para tirar da fila a Seleção Portuguesa? Coisas do futebol...