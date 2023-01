A otimista arrancada do Ferroviário

O Ferrão ganhou “Asa” para voar. O Ferrão ganhou “Confiança” para seguir. Aí aplicou uma goleada no Ceará. Ainda é cedo para uma avaliação conclusiva sobre o potencial do Ferroviário diante dos desafios na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense. Mas o início está animador. Ganhou do Barbalha (4 x 0) e ganhou do Ceará (3 x 0). Empatou com o Asa (1 x 1) e com o Confiança (0 x 0). Mas, nos pênaltis, despachou os dois. Na temporada oficial, o Ferrão está invicto. Marcou oito gols e sofreu um. Ciel é o destaque.

Em vista da bela vitória coral, prevaleceu o consenso: clássico nivela. Foi a resposta positiva dos corais aos que quiseram questionar, afirmando que Ferroviário x Ceará não mais seria um clássico. Afirmo: foi, é e sempre será um clássico do nosso futebol. Pela história, pela tradição, pelo que representa o Ferroviário, sempre será um clássico. Aliás, como clássico será também sempre que o Ferroviário enfrentar o Fortaleza. Pouco importa se o Ferrão não acompanhou os dois maiores rivais em títulos e em participações no Série A nacional. Importante é que a história coral no futebol cearense deu ao Ferroviário intocável status de prestígio, respeito e dignidade.

Exemplo

Faço referência elogiosa e merecida ao veterano atacante Ciel. Venceu as turbulências da vida. Tornou-se um profissional centrado. Sua maturidade tem tudo a ver com a tranquilidade que o Ferroviário ostenta no momento. É muito importante destacar as pessoas que sabem, com dignidade, superar as adversidades da vida. Ciel soube muito bem.

Liderança

Amanhã, o Ferroviário já estará em campo outra vez. Agora, em casa, no Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará. Às 15:30, receberá o Atlético, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O Ferroviário poderá assumir a liderança do Grupo B. Para isso bastará uma vitória simples. O Ferrão, pelo saldo de gols, já é líder do Grupo A da Copa do Nordeste.

Repercussão

A situação do Ceará, após a goleada aplicada pelo Ferroviário, requer uma reflexão muito grande por parte dos dirigentes alvinegros. Por não ter feito a leitura correta nos primeiros resultados negativos do ano passado, o Vozão viu desabar todos os objetivos que traçara para a temporada de 2022. Perdeu o certame estadual, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e foi rebaixado para a Série B.

Providências

A derrota para o Ferroviário não é motivo de desespero, mas serve de alerta para que o Vozão não venha a tropeçar na mesma pedra da incompetência. Providências precisam ser tomadas, antes que seja tarde demais. Se agora deixar correr livremente, sem cobrar desempenho, poderá ter sérios problemas, inclusive com ameaça de rebaixamento para a Série C. Alerta geral, pois.

Sem alarde

O Fortaleza faz a parte que lhe cabe. Vitórias sem goleada, dentro da moderação. A aposta é para um crescimento gradual, na medida em que o time for alcançando os estágios evolutivos, dentro das competições. Estilo discreto, bem ao gosto do técnico Vojvoda. A propósito, Vojvoda, por ter dado sequência ao trabalho vitorioso no Leão, foi muito elogiado por Rogério Ceni.

