A nove rodadas do fim, tudo pode acontecer

A Série A nacional caminha para a reta final. Faltam ainda nove rodadas. Para alguns clubes, faltam dez rodadas. Enfim, há muita água ainda para passar sob a ponte. Há quem pense que as coisas estão resolvidas. Matematicamente, ninguém caiu. Então, é preciso prudência na avaliação.

No caso do Ceará, por exemplo, predomina a impressão de que o time está livre do rebaixamento. Realmente, o Vozão está em 13º lugar, afastado quatro posições da zona baixa, tendo sete pontos de vantagem sobre primeiro da zona maldita. De certo modo, uma situação confortável.

Há, porém, a necessidade de manter a maior margem possível, visando a evitar possível sufoco nas últimas rodadas, quando tudo se define. Nos dois jogos recentes, ou seja, empate (1 x 1) com o Sport na Ilha e derrota (0 x 2) para o Botafogo no Castelão, o Ceará não jogou bem.

É bom o treinador Léo Condé dar uma olhada no retrovisor. Internacional e Atlético-MG encostaram. O Atlético-MG, por sinal, é o futuro adversário do Ceará. O jogo será na Arena MRV. O Vozão precisa de um bom resultado.

Alerta

Não quero ser o pregoeiro do pessimismo. Não é isso. Quero, sim, dar um alerta geral aos alvinegros. Não raro, por falta de um grito se perde uma boiada. A posição do Ceará ainda é confortável com relação à zona de rebaixamento, mas não pode haver nenhum tipo de descuido.

Diferente

Há muita gente pensando que o Fortaleza, já pela apreensão vivida, corre o risco de sofrer do Flamengo uma nova derrota com placar elevado, haja vista a luta do rubro-negro pelo título nacional. Penso diferente. Se jogar como o fez no segundo tempo em Minas, o Fortaleza pode até exigir muito do Flamengo.

Goleada

No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo aplicou uma goleada no Fortaleza. Placar de 5 a 0 e um show de bola do Flamengo. Por pura coincidência, exatamente nesta derrota o Fortaleza desceu para a zona de rebaixamento. Foi uma humilhação em pleno Maracanã. Vojvoda era o treinador.



A maior

O Flamengo, na atual temporada, não tem tido piedade de ninguém. Além de ter aplicado 5 a 0 no Fortaleza, o rubro-negro carioca goleou o Vitória de Salvador pelo placar de 8 a 0. Até agora, a maior goleada do atual campeonato. Mas as circunstâncias eram diferentes das de hoje.

Conclusão

Tenho procurado ser realista. Há muita gente, inclusive nas comissões técnicas dos clubes, considerando que o campeonato já terminou. Comete um grave erro de avaliação que pensa assim. E pode pagar muito caro o time que se acomodar nas atuais circunstâncias. Aviso a quem interessar possa.