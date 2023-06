Teoricamente, são 12 as equipes consideradas as maiores do Brasil. Observem o seguinte: não se trata aqui de examinar quais são as melhores do momento, mas sim as maiores por seus feitos históricos e conquistas. Portanto, há uma diferença entre uma coisa e outra. São 12 as equipes consideradas mais importantes: Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Pronto. O leque de intocáveis.

Houve um tempo em que havia virada de mesa para não permitir o rebaixamento de qualquer um destes monstros sagrados. Quando se implantou a seriedade, acabou o privilégio. Aí nove dos grandes times já experimentaram o dissabor do rebaixamento: Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional e Grêmio. Apenas três nunca desceram para a segunda divisão ou Série B nacional: Flamengo, Santos e São Paulo. Hoje, o Fortaleza ocupa a nona posição, com 14 pontos. Atrás do Fortaleza estão Cruzeiro, Santos, Internacional, Corinthians e Vasco da Gama. Portanto, cinco dos chamados grandes estão abaixo do Tricolor de Aço. É a nova realidade do futebol.