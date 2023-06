A mudança de foco do Fortaleza

Hoje, o Leão volta a jogar pela Copa Sul-Americana. Vojvoda prega responsabilidade. Motivo simples: no jogo passado, na cidade de Mérida, na Venezuela, o Fortaleza passou por um vexame que quase compromete sua passagem para as oitavas de final. A derrota para a fraca equipe do Estudiantes trouxe uma repercussão muito negativa. Agora, diante do Palestino, o técnico Vojvoda quer evitar uma nova surpresa. Tenho tido repetidas vezes: a Série A deve ser a prioridade tricolor. As demais competições devem ser encaradas com responsabilidades, como quer Vojvoda, mas, na minha opinião, como apêndice. Seria uma coisa não essencial, ou seja, se puder avançar e alcançar bons resultados, sem prejudicar o rendimento na Série A, ótimo; se for para prejudicar a participação tricolor na elite nacional, descarta. Muitas vezes, a mudança de foco pode produzir efeitos indesejáveis. No momento, principalmente após as duas vitórias consecutivas sobre os dois mais importantes times mineiros, todo o astral tem por foco a subida na Série A. O time está a dois pontos do Palmeiras, quarto colocado. Mira, portanto, a Copa Libertadores da América. Na próxima rodada já poderá chegar lá.

Desgaste

Independente do jogo diante do Palestino, a própria viagem, porque longa, já é um desgaste muito grande. O jogo será no Estádio El Teniente, em Roncagua, cidade que fica a mais ou menos 80 km de Santiago do Chile. Esse estádio foi inaugurado em 1945. Hoje, tem capacidade para 15.600 torcedores. Portanto, é menor do que o PV.

Mudança de treinador

Após o empate do Ceará em São Luís, já ouvi um zum-zum sobre a situação do treinador Barroca. Está pendurado, não está pendurado. São babados que sempre acontecem quando o time não está produzindo bem. É preciso muito cuidado, quando o assunto é treinador. Já deram uma mancada quando dispensaram Gustavo Morínigo, justo quando ele começava a acertar o time.

Avaliação

A meu juízo, antes de condenar o treinador à degola, é preciso analisar a qualidade do grupo por ele dirigido. Lamentavelmente, aqui no Brasil o treinador é sempre quem paga o pato. Pouco importa se ele tenha sob seu comando um elenco de limitadas condições técnicas. É mais fácil demitir um do que demitir onze. A mentalidade aqui não muda.

Posição

Apesar das oscilações, com resultados negativos em casa, o Ceará está numa posição razoável: 7º lugar. Tem apenas cinco pontos a menos que o Vitória-BA, quarto colocado. Portanto, o Vozão apresenta amplas condições de reagir na competição, visando a alcançar seu desiderato. Para isso, porém, alguns segmentos terão de produzir bem mais. Cito, por exemplo, as laterais.

Futsal

A equipe FutProBrasil será a única do Brasil na competição “Bahia de Cadiz Futsal Cup”, na Espanha. Serão 30 atletas cearenses, nas faixas sub-12 a sub-16. Entre os participantes, países de vanguarda do futsal como Espanha, Brasil, Ucrânia, Polônia, Inglaterra e Marrocos. Estou impressionado com a desenvoltura do garoto Bernardo Carlos Pessoa, sub 12, tanto jogando, quanto dando entrevista.

