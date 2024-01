A missão do Iguatu fora de casa

O futebol é cheio de surpresas. O Ferroviário, em casa, diante do Asa-AL, era, por motivos óbvios, o favorito. Afinal, estava no PV, tendo o apoio de sua torcida. Para tristeza geral, o Ferrão foi eliminado nos pênaltis, onde não acertou uma cobrança sequer. Já o Iguatu estaria em desvantagem porque atuaria no Estádio Rei Pelé, em Maceió, diante do CSA. O time da casa com o apoio da torcida. O Iguatu deu conta. Empatou no tempo normal (1 x 1) e ganhou nos pênaltis. Agora, na segunda fase, novamente o Iguatu terá de jogar fora de casa.

Desta vez, no Frasqueirão, enfrentará o ABC em Natal. Há coisas inaceitáveis. O ABC, que na primeira rodada eliminou o Sousa-PB, jogou em casa no Frasqueirão. E agora, na segunda fase, volta a jogar em casa, no Frasqueirão. Enquanto isso, o Iguatu, que jogou fora de casa na primeira rodada, terá de jogar novamente fora de casa na segunda rodada. Não é justo. Até entendo o argumento de que o ABC, de forma direta, ganhou do Sousa, enquanto o Iguatu ganhou nos pênaltis. Mas, a meu juízo, o Iguatu foi prejudicado demais. Não teve sequer, nesta pré-Copa do Nordeste, o direito de atuar pelo menos uma vez diante de sua torcida. Que a resposta do Iguatu seja dada em campo.

Formação

O time do Iguatu é comandado pelo técnico Washington Luiz, um dos melhores do futebol cearense. O grupo é bem conhecido: Geferson, André Mascena, Uesles, Júlio Nascimento e Fernando Ceará; Guídio, Diego Viana, Pedrinho e Esquerdinha; Thiaguinho e Otacílio Marcos. Também atuaram Wagner Iguatu, Guto, William Anicete, Juninho Paraíba e Davi Torres.

Moral

Se o Iguatu eliminar o ABC, sábado próximo, dia 13, em pleno Estádio Frasqueirão, em Natal, entrará com o moral elevado na fase de grupos. Já têm vaga garantida Ceará (atual campeão), Fortaleza, América-RN, Bahia, CRB, Itabaiana, Maranhão, Náutico, River-PI, Sport, Treze-PB e Vitória de Salvador.

Campeão

É lógico que Fortaleza e Ceará são os eternos favoritos ao título de campeão estadual de 2024. O Ferroviário é tido como uma equipe que tem condições de derrubar a supremacia dos dois rivais. Entretanto, o insucesso na pré-Copa do Nordeste suscitou dívidas. O Iguatu poderá aparecer como a surpresa do certame estadual, ganhando de forma inédita o título de campeão cearense.

Expectativa

Até agora, as contratações são anunciadas. Um autêntico festival de esperanças. Gente que chega, mas também há gente que sai. Meus anos de batente já se acostumaram com momentos assim de começo de temporada. Mas a verdade só será revelada no correr da bola. Aí, sim, a expectativa cede espaço aos atos concretos em campo. Só aí se saberá quem é quem...

É assim

No Ceará, em 1991, passou um atacante muito bom, paraense, chamado Edil. Na estreia, pelo Campeonato Cearense, ele marcou três ou quatro gols. Arrebentou. A esperança era de que desse um show no transcorrer do certame. Parou aí. Não sei o que aconteceu. Edil foi ídolo no Remo e no Paysandu. Jogou no Vasco-RJ e em Portugal. Há casos assim inexplicáveis.

