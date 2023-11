A margem do Fortaleza na Série A

A ausência de vitórias do Fortaleza tem gerado preocupação. É normal. Há cinco jogos, o time, outrora incisivo e vencedor, caiu muito de produção. A última vitória do Leão aconteceu no dia 08 de outubro de 2023, no Castelão, diante do América-MG (3 x 2). Pronto. Parou aí. Depois disso, perdeu para o Vasco (1 x 0) em São Januário, para o Bahia (2 x 0) na Fonte Nova, para o Atlético (3 x 1) na Arena MR e para o Flamengo (0 x 2) no Castelão. Foram quatro derrotas consecutivas. Além disso, conseguiu apenas um empate (1 x 1) com o Athletico-PR em Curitiba. Foram cinco jogos sem vitória.

Ainda bem que, antes de entrar na atual fase desfavorável, o Fortaleza acumulou pontos suficientes para manter-se à distância da zona de rebaixamento. Mas aqui cabe uma advertência: o time tem de reencontrar o acesso às grandes vitórias. E, mais que isso, precisa ingressar na vereda que o reconduza ao futebol intensivo anteriormente praticado. Há, entre os próximos adversários do Leão, três times que estão na disputa direta pelo título de campeão, ou seja, Botafogo (dia 23), Palmeiras (dia 26), Bragantino (dia 29). A meu juízo, apesar das dificuldades, o Fortaleza tem elenco para a necessária superação.

Desempenho

Ninguém pode estar satisfeito com o que o Ceará produziu na atual temporada. A permanência na segunda divisão do futebol brasileiro gerou forte frustração. Os erros se acumularam. Um dos principais foi a constante mudança de treinador, fato que impediu a consolidação de uma filosofia de trabalho.

Assimilação

Quando há mudança de treinador a cada dois meses, como aconteceu em Porangabussu, a assimilação fica comprometida, já pela falta de continuidade. Aí acontece o erro de avaliação. O bode expiatório torna-se o próprio treinador. É sempre mais fácil eleger o treinador como culpado. Deu no que deu.

Ascensão

Está provado que voltar para a Série A tornou-se uma tarefa difícil. Requer um planejamento rigoroso e antecipado. Se o Ceará não elaborar agora o projeto para voltar à Série A em 2025, certamente encontrará uma série de percalços no próximo ano. Foi assim que Vasco da Gama e Cruzeiro penaram para voltar à elite. E já estão pendurados de novo.

Conhece

O Vozão trouxe o ex-jogador Ricardinho para o departamento de futebol. Ótimo. Ricardinho conhece muito a matéria. Além disso, é um profissional extremamente sério. Fala bem. Eu até imaginei que ele seria comentarista esportivo, quando parasse de jogar. Tem tudo para dar certo. Tenho por ele muito respeito e admiração.

Contratação

Quero acreditar que a contribuição de Ricardinho, com o conhecimento que tem, poderá reduzir sobremaneira o índice de erros nas contratações alvinegras. Um dos motivos do fracasso alvinegro foi exatamente o de trazer jogadores que, na grande maioria, não corresponderam. Cuidado, pois, para não tropeçar na mesma tecla.