A interdependência do Ceará até o fim

A cada rodada, uma nova esperança. Por mais que seja delicada e difícil a missão do Ceará, no íntimo dos corações ainda existe o sonho de voltar à Série A no final da presente temporada. Que seria do homem se não fosse o sonho? É triste quando o sonho acaba.

O sonho do Ceará não acabou. E somente acabará quando matematicamente não houver mais nenhuma chance de ascensão. É claro que o Vozão ainda depende de terceiros. Mas quem de nós não depende de terceiros? A vida é uma eterna interdependência.

A Ponte Preta é tão irregular quanto os demais. Foi capaz de ganhar (0 x 1) do CRB em Maceió, mas em casa sofreu uma goleada (1 x 4) do Ituano. No jogo de ida, em Campinas, com facilidade ganhou (3 x 1) do Ceará. Depois, porém, o Ceará cresceu e a Ponte ficou para trás.

Hoje as situações estão invertidas: a Ponte quer se afastar da zona maldita; o Ceará quer encostar na turma da frente.

Ausências

Confirmo o que já afirmei: eu não gostei, claro, da derrota do Ceará para o Sport, mas gostei da produção alvinegra. O Saulo, apesar dos erros de finalização, tem sua importância na participação coletiva. A ausência do volante (meia) Patrick De Lucca também será muito sentida.

Rapidez

Como o Ceará precisa da vitória, terá de assumir riscos. Será fundamental uma transição veloz. Daí a incógnita sobre quem será o substituto ideal para o lugar do meia De Lucca. Na ausência de Saulo, já que o Vozão precisa de gols, Barceló é o quarto artilheiro do time com cinco gols. Logo...

Avaliação

Pelo que o Ceará mostrou em Recife, considero bem plausíveis as possibilidades de uma vitória do Vozão, hoje, diante da Ponte Preta. A não ser que, mais uma vez, aconteça a temida oscilação. Aliás, as oscilações têm atrapalhado muito os objetivos do Vozão.

Folga

O Fortaleza pega uma folga no fim de semana. Pena que a folga tenha vindo apenas agora. Não tenho dúvidas de uma coisa: a avalanche de jogos imposta ao Leão em setembro determinou a sequência de derrotas que geraram grande frustração. A Copa Sul-Americana prejudicou o desempenho tricolor na Série A.

Intensidade

Agora mesmo, focado apenas em uma competição, observo o Fortaleza sem condições de impor o seu jogo de grande intensidade. Claro que, na reta final dos certames, todos os times dão sinais de cansaço, mas o Fortaleza parece ter sentido muito mais.