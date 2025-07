A infeliz colocação do zagueiro cruzeirense

Repercute ainda a discussão ocorrida entre Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e Pedro Raul, atacante do Ceará. As colocações do zagueiro demonstraram claramente um ar de arrogância, quando manda Pedro baixar a bola por estar em um time que, segundo Fabrício, é pequeno.

Isso pode ter sido apenas um bate-boca ocasional, levado pela cabeça-quente de quem estava perdendo um jogo, tido como de vitória certa. Pode ter sido o desespero de quem, dentro de casa, diante de 54 mil torcedores, via a Raposa indo para o brejo. Em outras palavras: pode ter sido só uma discussão banal em campo.

Há, porém, um outro viés. Não terá Fabrício exteriorizado mesmo o que sente? Será que não considera mesmo o Ceará um time pequeno, inferior, do Nordeste? Não está aí uma discriminação velada, que veio à tona em um momento de raiva ou de desespero? Não pegou bem a reação do zagueiro cruzeirense.

A questão não gira em torno de quem é grande ou pequeno. A questão é a falta de respeito do zagueiro, que ofende o adversário porque está em uma equipe menor. É triste ver um profissional querendo humilhar o seu semelhante.

Destino

Há jogadores que não pensam no futuro. Ofendem uma equipe, sem lembrar que no futuro poderão precisar de uma vaga de trabalho na equipe agora ofendida. O Ceará já acolheu jogadores que estiveram no auge do futebol europeu como, por exemplo, Edmilson e Belletti, ambos pentacampeões do mundo pelo Brasil em 2002.

No Fortaleza

Hoje, o zagueiro David Luiz, que atuou nos melhores clubes europeus, está no Fortaleza. Veio do Flamengo para o Leão de Aço. Na época de ouro em que ele jogou pelo Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal, soube respeitar todas as agremiações nordestinas. Por isso mesmo, hoje está aqui.

Passagem

Edmilson, campeão do mundo em 2002 pela Seleção Brasileira, atuou pelo Ceará na Série A nacional e na Copa Sul-Americana em 2011. Marcou contra o Bahia seu primeiro gol pelo Ceará. Encerrou a carreira em 2012. Edmilson sempre respeitou os clubes nordestinos.

Contusão

A situação de Belletti foi diferente. Ele veio para o Ceará também em 2011. Belletti jogou no Cruzeiro, mesmo clube em que Fabrício Bruno atua agora. Belletti também brilhou no São Paulo, Villarreal, Barcelona e Chelsea. Não chegou a jogar pelo Ceará por motivo de uma contusão. Rescindiu seu contrato. E encerrou a carreira.

Conclusão