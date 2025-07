A importância do treinador no destino de um clube

Não é para qualquer um fazer história em um time de futebol. Somente os predestinados são capazes de realizar feitos notáveis. Poucos são os técnicos que brilham mais que os jogadores do elenco. Poucos são os técnicos que ocupam a posição de ídolo.

No futebol cearense, alguns treinadores marcaram época. No Ceará, a história do saudoso Dimas Filgueiras é inigualável. Única. Dimas foi tudo no Vozão. Só não alcançou o título de campeão da Copa do Brasil de 1994 porque o Ceará foi vítima de um árbitro ruim, chamado Oscar Roberto de Godoy.

O saudoso treinador César Moraes ganhou títulos no futebol cearense e no futebol do Pará, onde foi ídolo. Tinha o apelido de Guri. Defensor intransigente do 4-3-3, dizia que todos os demais esquemas eram derivados. O slogan do César era criativo: “Se o seu time está na UTI, a solução é contratar o Guri”.

Ainda hoje eu não sei qual o percentual de importância que tem o treinador no êxito de uma equipe. Só de certa época para cá os treinadores assumiram um protagonismo maior. Antes, ficavam em segundo plano.

Ídolo diferente

Muita gente já ouviu falar no técnico Neném Prancha (Antonio Franco de Oliveira). Como suas mãos mediam 23 centímetros de comprimento e seus pés número 44, ganhou o apelido de Neném Prancha. Foi massagista e olheiro do Botafogo-RJ. Tinha uma escolinha de futebol, onde exercia a função de treinador.

Livro

Muita gente ainda hoje imagina que Neném Prancha não existe. Ele existiu, sim. E foi título do livro “Assim Falou Neném Prancha”, escrito pelo cearense Jocelyn Brasil, lançado em 1975. Jocelyn escrevia sob o pseudônimo de Pedro Zamora. Foi notável aviador da FAB. E um apaixonado pelo futebol.

Frases

Ficaram famosas as frases ditas por Neném Prancha. O jornalista Armando Nogueira o chamava de “Filósofo do Futebol”. Mas dizem que muitas frases atribuídas a Neném Prancha foram criadas pelo comentarista João Saldanha. Uma delas: “O pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube.”

Outras frases

Também são atribuídas a Neném Prancha: “Jogue a bola para cima, pois enquanto ela estiver no alto não haverá perigo de gol.” “Se concentração ganhasse jogo, o time do presídio não perdia uma partida.” “O goleiro deve andar sempre com a bola, mesmo quando vai dormir. Se tiver mulher, dorme abraçado com as duas.”

Morte