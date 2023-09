A importância das datas Fifa

Há muitos desportistas que não sabem a razão pela qual acontece uma paralisação no Campeonato Brasileiro. Uma pausa apenas para alguns. Para outros, não. São as chamadas datas Fifa, estabelecidas no calendário internacional do futebol. Certos analistas dizem que tais programações servem para juntar o nada à coisa nenhuma. Outros observadores dizem que servem apenas para atrapalhar o ritmo de determinadas competições como, por exemplo, as Séries A e B, do Campeonato Brasileiro.

Mas a Fifa, que se acha dona do futebol mundial, justifica. Em suas explicações, afirma que tais datas são fundamentais porque permitem a preparação das seleções nacionais, visando às competições internacionais, inclusive a Copa do Mundo. Há jornalistas que dizem ser toda essa fantasia uma forma encontrada pela Fifa, visando a faturar grana alta. Aliás, esse propósito de ganhar grana alta não é novidade. Um dos instrumentos para subir a receita tem sido o aumento do número de países participantes da fase final da Copa do Mundo. A de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, por exemplo, já terá 48 clubes. Qualquer semelhança com a Copa do Brasil não será mera coincidência.

Lado bom

A despeito das críticas, entendo que as datas Fifa trazem um lado positivo: permitem em parte a recuperação física de muitos atletas. Um freio necessário no ritmo insuportável e desumano do calendário nacional. A paralisação pode realmente atrapalhar o ritmo das competições, como as Séries A e B nacionais, mas é benéfica à saúde dos atletas.

Aproveitamento

Nas atuais datas Fifa, a Seleção Brasileira cumpre sua participação inicial nas eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Começou muito bem, goleando a Bolívia por 5 a 1 no Estádio Mangueirão na cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará. Amanhã, às 23:00, no Estádio Nacional de Lima, enfrentará o Peru.

Repetição

Como sempre acontece, o Brasil não encontra muitas dificuldades para ganhar vaga na Copa do Mundo, através das eliminatórias sul-americanas. Exceto alguns percalços imprevistos, geralmente se estabelece bem. E dá a impressão de que está pronto para a Copa do Mundo. Mas, nos últimos vinte anos, tem fracassado na maior competição do planeta. Incrível.

Ilusão

A facilidade com que o Brasil ganha vaga para a Copa do Mundo tem gerado a falsa impressão de que o time tem condições de reencontrar a glória de um título mundial. Mas, quando em confronto com os europeus, não consegue passar das quartas de final. Essa situação tem de ser muito estudada, visando a evitar que a Seleção Brasileira volte a tropeçar na mesma pedra.

Experiência

Agora, para evitar a repetição das ilusões de outrora, vem em 2024 um treinador europeu: Ancelotti. Os sábios dirigentes da CBF entenderam que o problema é de treinador. Então, que venha o senhor Ancelotti. E que revele de vez se o motivo dos fracassos é mesmo a falta de competência dos treinadores brasileiros. Só resta esperar.

