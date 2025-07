A imensa dor na demissão de um ídolo

Ainda não foi desta vez que o Leão quebrou o tabu diante do Ceará. Mais um jogo sem conseguir vencer. Isso gerou um trauma no Pici. E, igualmente, gerou terríveis preocupações. Resultado: foi demitido um dos melhores treinadores que já passaram pelo clube. Terminou a “era Vojvoda”.

Quando houve a paralisação de um mês para a realização da Copa do Mundo de clubes, percebeu-se ali a oportunidade de recuperação do elenco. Mas, pelo visto, as coisas não mudaram no Pici. Os espectros continuaram provocando assombrações, minando a estabilidade do treinador.