O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, está confiante. Conhece a realidade que pode levar o Tricolor de Aço de volta à segunda divisão. Mas, mesmo assim, ele se mostra otimista, máxime com a chegada do novo treinador. É uma aposta. Aliás, no jogo da vida, tudo é uma aposta.

Em tudo há a sorte e o azar. Até na simples compra de um eletrodoméstico, quem o adquire pode ser surpreendido com um defeito inesperado. No futebol não é diferente. É até mais complexo, pois há um conjunto de fatores que, se não forem sincronizados, comprometem o bom funcionamento do todo.

A mensagem do Marcelo Paz e a entrevista do novo treinador, Martín Palermo, foram realistas. Nada de água açucarada ou pirulito na boca de ninguém. Ambos deixaram bem claro que a situação do Fortaleza é muito complicada. Mas ambos também demonstraram a vocação para a luta.

Palermo não vai trabalhar à imagem e semelhança de Vojvoda. Palermo tem o olhar para frente, com métodos próprios. É assim que buscará os resultados de que precisa. O que passou, passou. Aqui começa uma outra história.

Separação

Já é hora de separar os tempos. A “Era Vojvoda” foi excelente, mas passou. Assim também passou a “Era Ceni”, igualmente plena de grandes conquistas. Não adianta ficar ruminando, querendo de volta o que não é mais possível. Agora começa a “Era Palermo”.

Engajamento

A torcida tem de apoiar o novo trabalho. É a última instância. Não há como pensar em nova mudança de treinador. É com Martín Palermo que terá de ir até o fim do certame, ou para o alívio de uma permanência na Série A ou para a extrema frustração de um retorno ao andar de baixo.

Alerta geral

Volto o meu olhar para Porangabuçu. Aparentemente, a situação do Ceará está tranquila. O time ocupa a 11ª colocação. Portanto, cinco posições acima do Vitória, o primeiro da zona de rebaixamento. Acontece que a diferença é de apenas quatro pontos. Isso é um sinal de alerta.

Número de jogos

O Vozão deve ficar atento também ao número de jogos. O Atlético Mineiro está atrás do Ceará, na 14ª posição, com 24 pontos. Dois a menos que o Vozão que tem 26. Acontece que o Atlético tem um jogo a menos que o Ceará. Em caso de vitória do Atlético diante do Fortaleza (16ª rodada, atrasada), ultrapassará o Ceará.

Um a menos

O Ceará pode tirar proveito de um jogo que tem a menos, com relação aos demais concorrentes. Terá de enfrentar o Fluminense, jogo atrasado da 12ª rodada. A partida será disputada no Maracanã. Portanto, o número de jogos poderá definir posições. É uma chance a mais para quem tem jogos a menos.