A hora da virada alvinegra chegou

Premonição é uma sensação antecipada de alguma coisa que poderá acontecer. Às vezes, acontece. Às vezes, não. Há quem acredite em premonição. Há quem não acredite. É normal. Não sei a razão, mas observo com otimismo a oportunidade de o Ceará subir para o G-4 hoje.

Por pura coincidência, ontem eu estava ouvindo o frevo “Bloco da Vitória”, de autoria do famoso compositor pernambucano, Nelson Ferreira. Logo na abertura diz: “O Bloco da Vitória está na rua, desde que o dia raiou. Venha minha gente pro nosso cordão que a hora da virada chegou, ô,ô,ô,ô”.

Se o Ceará conseguirá seu o seu objetivo hoje, é impossível antecipar. Mas as condições lhe passaram a ser favoráveis na medida em que o Sport ficou no empate com a Chapecoense. Se o Vozão ganhar do Botafogo-SP, subirá para 60 pontos, mas com uma vitória a mais.

Está aí a oportunidade que os alvinegros esperavam. A hora da virada chegou.

Cuidado

São perigosos os times da zona de rebaixamento e os que querem se afastar dela. Foi o caso da Chapecoense, que obteve um empate com o Sport na Ilha do Retiro. Detalhe: o Botafogo está afastado apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Cuidado Vozão.

Chances

Se não me falha a memória, esta é a quarta oportunidade que, no returno, o Ceará tem para subir ao G-4. Diferente das anteriores, a de hoje não pode ser desperdiçada. É uma espécie de derradeira chance. É o cavalo selado, passando bem à frente do Vozão.

Etapas

A busca de uma vaga no G-4 dá ao Ceará a oportunidade de ultrapassar o Sport pelo número de vitórias. Mesmo assim, se isso se conformar hoje, não haverá margem segura. Pelo contrário: Sport e Ceará vão seguir num duelo particular nas duas próximas rodadas. Uma loucura.

Adversários

O Sport enfrentará a Ponte Preta em Campinas e fechará a sua participação, recebendo o Santos na Ilha do Retiro. O Ceará, no Castelão, receberá o América-MG. Terminará a sua participação em Campinas, diante do Guarani. Na reta final, tudo se torna imprevisível.

Não depende

O Ceará esteve na dependência de tropeço do Sport. Agora a situação se inverteu. O Ceará depende apenas de si mesmo, do seu desempenho. Se ganhar seus jogos, estará classificado, pouco importando os resultados do Sport. Na reta final, não depende de mais ninguém.