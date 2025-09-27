A forçada aterrissagem do Fortaleza

No começo da Série A de 2025, as projeções indicavam uma sequência de sucessos para o Fortaleza. O time tinha sido o quarto melhor do Brasil em 2024, na frente de Internacional, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Vasco da Gama, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio.

O Sport voltou à Série A como terceiro colocado da Série B do ano passado. Classificou-se até bem. Prometeu qualificar o elenco. Não conseguiu. O Santos foi o campeão. O Mirassol ficou em segundo lugar. Até agora, o Sport é o pior time do Campeonato Brasileiro.

Hoje, desesperados, os dois têm um encontro. Aos dois ainda resta um fiapo de esperança. Uma esperança tão tênue que se torna invisível a olho nu. Uma esperança escondida no recôndito do coração. Combustível à espreita de uma faísca para explodir.

As projeções para 2025 falharam feio. O Fortaleza, no lugar de decolar, fez uma aterrissagem forçada. E o Sport, que sonhava alto, não saiu do chão. Frustração por cima de frustração. Vergonhosas campanhas.

Jogo aberto

A dramática situação do Sport e do Fortaleza, que precisam da vitória, faz antever um jogo aberto. Os dois terão de se expor mais. Terão de usar tática ofensiva. Ficar atrás é suicídio. Empate e derrota passaram a ter o mesmo efeito, ou seja, desclassificação. Neste aspecto, pode até ser que tecnicamente o jogo seja bom.

Dois a menos

O Sport, apesar de lanterna, tem um dado especial que alimenta a sua esperança: o número de jogos a menos. A Série A teve 24 rodadas realizadas, mas o Sport fez apenas 22 jogos. Portanto, tem a possibilidade de somar mais seis pontos. O Fortaleza tem um jogo a menos. Isso aquece ainda mais a disputa de hoje.

Piloto sumiu

Até hoje não está justificada a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda. Se com ele o time se perdeu, com os demais (Renato Paiva e Martín Palermo) o time não se encontrou. Hoje o Fortaleza segue em busca de uma identidade. Ainda é um time amorfo. Palermo luta contra o tempo.

Missão

Dizem que a torcida não ganha jogo. Tudo bem. Mas ajuda a ganhar. Assim, a torcida do Fortaleza terá de fazer a diferença. Há quem diga que o Estádio Castelão é neutro. Já foi. Isso aconteceu no desenho anterior, que tinha o fosso. Aí a torcida ficava muito distante. Hoje a torcida fica muito próxima do campo de jogo.

Ideal

A rigor, é nos alçapões que a torcida tem maior influência. O Estádio Presidente Vargas é um exemplo de estádio, onde o torcedor funga no pescoço dos adversários. Se o jogo fosse no PV, o Sport passaria por maiores apertos. No Castelão a influência da torcida é bem menor, a não ser em situações de casa cheia.