A “folga” dos clubes no calendário nacional

Vejam a que ponto chegou a carga de trabalho imposta aos jogadores de futebol no Brasil. Quando há uma paralisação de uma semana, todos comemoram efusivamente como se fosse um prêmio de loteria. Daí a prova de que o excesso de jogos é prejudicial e comprometedor. Pelas circunstâncias atuais, é visível que nenhuma equipe tem condições de manter o mesmo ritmo por três jogos seguidos. Em dois jogos, ainda dá. No terceiro jogo, como dizem na linguagem esportiva, o time abre o bico. E se não houvesse a tal data Fifa? Ora, o massacre continuaria estourando os atletas. Mas, já que a “folga” existe, seja aproveitada da melhor maneira possível. Não sei se isso será suficiente para o treinador Eduardo Barroca encontrar uma solução para os problemas do Ceará, máxime porque há questões de qualidade em alguns setores do elenco. Não sei se será suficiente para o técnico Juan Pablo Vojvoda reencontrar o que o Fortaleza tinha de melhor há pouco tempo. Todas as expectativas de mudança decorrem exatamente da folga estabelecida. A meu juízo, a paralisação veio num momento oportuno. Tudo bem. Mas não me parece com o tempo necessário para equacionar todos os problemas.

Campanha

O Ferroviário tem tido excepcional participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, é o melhor dentre os 64 clubes que compõem os oito grupos da competição. Tem 11 pontos a mais que o Tocantinópolis, vice-líder do Grupo 2. O mais difícil será a fase eliminatória, quando nem sempre predomina o melhor futebol.

Campeão

O Ferroviário foi campeão da Série D em 2018. Tem, portanto, boa experiência nesse tipo de competição. Quem lembra da equipe coral que conquistou o título em 2018? Anote: Gleibson, Lucas Mendes, Afonso, André Lima, Sávio; Mazinho, Leanderson, Janeudo e Esquerdinha (Gleidson); Luís Soares (Valdeci) e Edson Cariús. Técnico - Marcelo Vilar.

Metas

Está difícil no momento qualquer tipo de prognóstico sobre o resultado final das campanhas do Fortaleza na Série A e do Ceará na Série B. Para alcançar a meta de ficar entre os classificados para a Libertadores, o Leão terá de jogar muito mais do que vem jogando. E o Ceará, enquanto oscilar com vitórias fora e derrotas em casa, não chegará ao G-4 da Série B.

Críticas

Eduardo Barroca tem sido muito criticado pela torcida do Ceará, máxime depois da derrota em casa para o CRB. É claro que o torcedor tem suas razões. Entretanto, não se deve esquecer a qualidade do elenco. Convenhamos que está muito abaixo do que precisa o Ceará para ser integrante do G-4. Há muita incógnita.

Providências

Pior de tudo é que não está fácil equacionar o problema vivido pelo Vozão. A busca de reforços passa por várias situações adversas. A primeira, onde, no atual momento, encontrar disponível jogadores bons? A segunda, os bons optam pela Série A. Quanto ao Fortaleza, creio que a solução é mais fácil. O elenco tem qualidade. E tem muita gente boa querendo uma chance na Série A.

