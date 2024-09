A esperança continua com o Ceará

Há muita expectativa sobre as reais chances do Ceará na sua luta para voltar à Série A nacional. No momento, é impossível antever. Será precipitado qualquer prognóstico nas atuais circunstâncias. A pontuação está muito próxima entre os concorrentes diretos. Em duas rodadas podem acontecer alterações significativas.

A diferença do Ceará para o último do G-4, o Sport, é de três pontos. E de quatro pontos para o Mirassol, terceiro colocado. Como faltam doze rodadas, é lógico que as oportunidades de ascensão existem. Detalhe: o grau de dificuldades vai valer para todas as equipes.

Eu tenho uma posição otimista. É claro que, a cada rodada, uma nova avaliação será feita. Houve desilusões na rodada passada? Claro que houve. Por instantes, o time chegou a estar entre os quatro classificáveis. Deu uma sensação de que, dali em diante, um novo tempo aconteceria. Não aconteceu.

Os avanços e recuos são muito comuns na atual fase do campeonato. É que os times da zona baixa entram na fase de desespero e tentam de todas as formas uma reação. A Chapecoense foi um exemplo concreto. E assim será até o fim. Portanto, mantenho, sim, as esperanças de subida do Ceará, apesar das oscilações.

Adversário

Vejam como as coisas são. O Coritiba está na 12ª posição. Portanto, seis posições atrás do Ceará. Mas lá eles acreditam que ainda será possível alcançar o acesso. As declarações do treinador Jorginho não deixaram dúvidas: “Não podemos mais perder pontos”. Lógico, então, que ele mantém as esperanças.

Observações

Se o Coritiba, que está em 12º lugar, mantém as esperanças, está claro que o Ceará tem muito mais motivos para acreditar na ascensão. Na rodada passada, o Coritiba estava ganhando do Operário em Ponta Grossa. Sofreu uma virada (2 x 1) já nos acréscimos.

De passagem

No Coritiba estão velhos conhecidos do futebol cearense: o zagueiro Marcelo Benevenuto, que de 2021 a 2023 jogou no Fortaleza; o lateral-esquerdo Bruno Melo, que de 2015 a 2021 também jogou no Fortaleza; e o treinador Jorginho, que em 2018 treinou o Ceará.

Voltas da vida

O Ceará ganhou (1 x 0) do Coritiba, no Castelão, jogo válido pela ... rodada. Somou 15 pontos e entrou no G-4, atrás apenas do Santos e América-MG. O Coritiba ficou em sétimo lugar com 15 pontos. O técnico do Vozão era Vagner Mancini. O técnico do Coritiba era James Freitas. São as voltas da vida.

Conclusão

Previsão de jogo muito equilibrado, hoje, no Estádio Couto Pereira. Como deixou claro o técnico Jorginho, se o Coritiba perder pontos não mais terá condições de sonhar com o acesso. Nem o empate serve. Já para o Ceará um empate dificultará mais ainda o acesso, mas não será uma exclusão.