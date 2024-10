A esperança alvinegra continua

A caminhada do Ceará até ao G-4 passará por todo tipo de desafio. Haverá apreensão até o último minuto de cada jogo, de cada rodada. Está previsto. Tem Mirassol, América-MG, Vila Nova... Todos com seus problemas. Um resultado de cada vez. É assim que funciona.

A vitória sobre a Ponte Preta animou. Houve aquele susto aos 52 minutos do segundo tempo, quando Elvis pegou de frente e teve tudo para empatar. Deu um frio na barriga do torcedor alvinegro. Lembrou o gol tomado aos 48 minutos da fase final na derrota para o Sport.

Agora é encarar o Ituano, que está na zona de rebaixamento (18º) e tem um jogo hoje à noite diante do Brusque (19º). Dois desesperados. Esses times se tornam perigosos, quando se encontram acuados assim. O jogo diante do Ceará acontecerá no próximo sábado em Itu.

Todas as condições são favoráveis a mais uma vitória do Vozão. Difícil será encarar o Santos na rodada seguinte na Vila Belmiro. Mas aí será outra história.

Aplausos

Luiz Otávio voltou. Tem história no clube. É ídolo. Depois de tanto tempo parado, submetido a tratamento, retornou. Recebeu o carinhoso aplauso de um público que o admira muito. Luiz Otávio tem uma legião de admiradores. Profissional sério, que se doa à causa. Exemplo de vida para os jovens que estão chegando.

Na Zona

Estão no caminho do Ceará: Ituano, Santos, Paysandu, Avaí, Botafogo-SP, América e Guarani. No momento, estão na zona de rebaixamento Ituano (18º) e Guarani (20º). No limbo estão Paysandu e Botafogo, ainda temerosos porque estão próximos da zona de rebaixamento. Hoje a diferença é de apenas três pontos. E ambos têm um jogo a mais.

Mais difícil

O Santos, teoricamente, será o adversário mais difícil. Está na liderança. Luta pelo título de campeão. Quer, cheio de brio, voltar à Série A nacional, de onde foi rebaixado, após uma jornada humilhante no ano passado. O jogo será na Vila Belmiro. Até um empate poderá ser bom para o Ceará.

Leão

Na quarta-feira, o Fortaleza retorna ao Castelão. Missão tricolor: ampliar a distância que tem sobre o Flamengo, visando a manter-se na terceira colocação. O Flamengo tem um jogo a menos e melhor saldo de gols. São dados que preocupam diante da aproximação flamenguista.

Botafogo

Dorival Júnior mandou buscar gente no eldorado europeu para compor a Seleção Brasileira, mas foram Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos do Botafogo, que resolveram a parada diante do Chile. Há muito, Dorival deveria olhar mais para os talentos que estão se destacando nos times brasileiros.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil