A esperada reação do Fortaleza na Série A

Amanhã, o Santos. Mesmo com seis desfalques, é o Santos. Na Série A, ocupa atualmente a 17ª posição, ou seja, é o primeiro da Zona de Rebaixamento. Lá estão o meia Lucas Lima, que teve discreta passagem pelo Fortaleza, e Mendoza, que foi destaque no Ceará. É um jogo bastante difícil para o tricolor. Na Série A, a última vitória do Leão aconteceu no dia 09 de setembro passado, quando aplicou 1 a 0 no Athletico do Paraná. Faz mais de um mês. Depois disso, quatro derrotas consecutivas, numa sequência que o fez perder posições. Perdeu para o Cuiabá (0 x 1) no Castelão, perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque (3 x 1), perdeu para o Bragantino no Castelão (0 x 3) e perdeu para o Goiás na Serrinha (1 x 0).

É inacreditável que tal sequência tenha acontecido. Além desses reveses inesperados, outros fatores contribuíram para a apreensão tricolor: a saída de Moisés foi muito sentida, a grave contusão de Hércules reduziu as opções e o impedimento legal de Lucero fez o Leão não mais contar com um jogador que vinha dando certo. Ainda bem que, para levantar a autoestima, embora sem vencer, alcançou a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

Vitória

Há momentos em que a vitória passa a ter um significado muito maior do que a simples conquista de três pontos. É a vitória que devolve a autoconfiança ao grupo. É a vitória que alivia as tensões. É a vitória que distancia a zona de rebaixamento. É a vitória que aproxima o G-4. É a vitória que transmite ao grupo a serenidade necessária para seguir. Vitória, Leão!

Diferença mínima

Entre os times que disputam a Série B nacional, a diferença de qualidade e produção entre eles, por mais incrível que possa parecer, não é tão acentuada. Quem viu a vitória do Londrina (18º, na zona de rebaixamento) sobre o Vitória (vice-líder) confirmou tal opinião. Sendo assim, é possível, sim, uma vitória do Ceará, amanhã, no Barradão.

Distante

No momento, ainda está distante o objetivo do Ceará, que é alcançar o G-4. Além de ganhar do Vitória em Salvador, o Vozão, para conquistar posições, precisa também dos tropeços do Mirassol diante do Novorizontino, um empate entre Guarani e Juventude, uma derrota do Criciúma para o Londrina e uma derrota do Vila Nova para o Avaí. Ainda está tudo muito complicado.

Oitavas de final

Pela Série D, dois jogos importantes com a participação dos representantes cearenses. Hoje, às 15 horas no PV, o Atlético-CE recebe o Sousa, da Paraíba. Amanhã, domingo, dia 13, no Estádio Zé Cavalcanti, em Patos, na Paraíba, o Ferroviário enfrentará o Nacional. Os jogos de volta acontecerão no domingo, dia 20: o Atlético-CE vai a Sousa e o Ferrão recebe o Nacional no PV.

Duas frentes

O Ferrão trabalha em duas frentes. Na quarta-feira passada, perdeu a invencibilidade de 19 jogos ao ser derrotado (2 x 0) pelo Pacajus no jogo de ida das semifinais da Taça Fares Lopes. No jogo de volta, o Ferroviário precisa ganhar por três gols de diferença para seguir. Se vender por diferença de dois gols, vai para a decisão por pênaltis. Ao Pacajus basta o empate.

