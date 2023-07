A escalada do Ceará na Série B

Hoje começa o que se convencionou chamar de segundo turno do Campeonato Brasileiro. Essa parte do certame tem uma característica bem diferente da primeira etapa. Primeira diferença: pontos aqui perdidos não mais poderão ser recuperados. Segunda diferença: quem não tem gordura para queimar terá a margem reduzida com relação a tropeços. O Ceará se enquadra nessa situação. O Vozão não tem gordura para queimar. Pelo contrário.

O Ceará tem um débito de sete pontos com relação ao Sport, último time do G-4. Portanto, o Ceará precisará de oito pontos para ultrapassar o Sport. Com um detalhe: torcer por derrotas do Sport nas próximas rodadas. Outro ponto desfavorável ao Ceará: o Sport tem duas vitórias a mais que o Ceará. O Vozão também torce por derrotas do Vila Nova (3º colocado), que tem a mesma pontuação e número de vitórias do Sport, mas, pelo saldo de gols, está à frente do time pernambucano. A escalada do Ceará, rumo ao G-4, tem tudo a ver também com tropeços de terceiros concorrentes. Não por outro motivo costumo dizer que o returno do Campeonato Brasileiro é semelhante ao “tie break” do vôlei, ou seja, é tudo muito rápido, exige atenção redobrada e a margem de erro é quase zero.

Consequências

Outra característica do returno é a não manutenção do ritmo intenso por quase todas as equipes. O desgaste gera uma série de mudanças. O número de contusões é maior nessa parte da competição. Os times com elenco reduzido sofrem muito mais o desgaste porque não conseguem fazer a rotatividade necessária.

Adversário

Hoje, no Castelão, o primeiro adversário do Ceará no returno é o Ituano. Em março do presente ano, o Ituano eliminou da Copa do Brasil o Ceará. Houve empate no tempo normal (1 x 1). Na decisão por pênaltis, o Ituano venceu (4 x 2). Na Série B, jogo de ida, no dia 14 de abril deste ano, no Estádio Novelli Júnior, o Ituano venceu por 2 a 0. Está na hora de Vozão dar o troco.

Vitória

Para o Ceará alcançar seu objetivo de G-4, o jogo de hoje passou a ter características muito especiais. Por tudo que foi dito sobre o returno, não há como se pensar em outro resultado que não seja a vitória do Ceará. Até um empate será muito ruim para as pretensões alvinegras. Aí está um dos motivos da diferença entre o primeiro e o segundo turno.

Reforços

No Fortaleza, a apresentação do zagueiro Tobias Figueiredo, a renovação de contrato do zagueiro Emanuel Brítez até 2025 e a confirmação do atacante Imanol Machuca geram um ambiente de confiança nos investimentos do clube, visando a manter a alta qualidade do elenco, que disputa duas competições muito exigentes: a Série A e a Sul-Americana. É por aí.

Acerto

Um dos pontos fortes do Leão do Pici é o elevado índice de acerto nas contratações. Costumo dizer que toda contratação é uma operação de risco, pois o êxito depende de vários fatores, ou seja, adaptação do atleta, sintonia com o treinador e problemas de contusão, dentre outros. O Fortaleza tem sabido reduzir sobremaneira a possibilidade de riscos. Trabalho muito positivo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil