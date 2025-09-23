A dramática contagem de pontos do Fortaleza

O Campeonato Brasileiro, Série A, chegou ontem à 24ª rodada. Mas, para alguns clubes, como o Fortaleza, há uma rodada atrasada. E, para outros clubes, como o Palmeiras, há duas rodadas atrasadas. Até a atualização, isso tem de ser levado em consideração.

Afinal, de quantos pontos o Leão precisará para chegar à classificação? Projeções são feitas. Mas isso pode sofrer alterações a cada jornada concluída. Nos últimos anos tem havido uma variação, embora os números sejam muito próximos. Sob todos os ângulos, a situação do Fortaleza é delicada.

Em 2019, o Ceará (16º) escapou com 39 pontos. Em 2020, o Fortaleza (16º) escapou com 41 pontos. Em 2021, o Juventude (16º) escapou com 46 pontos. Em 2022, o Cuiabá (16º) escapou com 41 pontos. Em 2023, o Bahia (16º) escapou com 44 pontos. E em 2024, o Bragantino (16º) escapou com 44 pontos.

Conclusão: nos últimos seis anos, 2021 foi o mais difícil. O Juventude precisou de 46 pontos para permanecer na elite. O ano que exigiu menos foi 2019, quando o Ceará, com apenas 39 pontos, permaneceu na Série A.

Posição

O Fortaleza está na 19ª colocação, com apenas 18 pontos, em 23 rodadas. Como tem um jogo atrasado, pode chegar a 26 pontos na contagem de 24 rodadas. Terá de ganhar, pois, do Atlético-MG, jogo da 16ª rodada, que será em Belo Horizonte. Nivelar as rodadas é importante para o cálculo final.

Mais fácil

Na condição de 2019, quando o Ceará conseguiu se classificar com apenas 39 pontos, o Leão, nas atuações condições (18 pontos agora), precisaria de 21 pontos em 15 rodadas (14 rodadas seguintes do segundo turno e uma rodada que falta, ainda do primeiro turno).

Mais difícil

No cenário de 2021, quando o Juventude se classificou com 46 pontos, a situação seria mais complicada. O Leão precisaria de 28 pontos nas 15 rodadas (14 seguintes do segundo turno, mais a 16ª rodada do primeiro turno). Entretanto, variações ainda ocorrerão. Nada de perder a esperança. Em 15 rodadas tudo pode acontecer.

Sem ilusões

Não estou querendo criar falsas ilusões. Sei que enormes serão os percalços. O Fortaleza, pela sequência de crises, perdeu o tempo da bola, como se diz no jargão do futebol. Está tentando tirar o atraso. Correr atrás sempre foi mais difícil. Mas não se pode jamais admitir a perda da esperança.

Toalha

Muitos tricolores, diante da séria situação, já jogaram a toalha. Não acreditam mais. É comum acontecer isso. Entretanto, certos estão os que não desistem, os que vão à luta, ainda que todas as condições sejam desfavoráveis. Assim foi construída a mística “Daquelas Camisas”, traduzida no texto do saudoso Blanchard Girão.