A diferente contagem de tempo no Ceará

Vi muitas matérias, considerando que o técnico do Ceará, Eduardo Barroca, teria uma semana para fazer ajustes no alvinegro. Ora, uma semana é a contagem de sete dias consecutivos, a partir do domingo. Sendo assim, Barroca não terá uma semana para trabalhar. O Ceará ganhou do Tombense no sábado, dia 13 de maio. Folgou no domingo, dia 14. Voltou às atividades ontem, segunda feira. Já viaja na sexta-feira para Santa Catarina, onde enfrentará o Criciúma. Então, o treinador não terá uma semana para os ajustes. No futebol, a semana sai do convencional e passa a ter uma contagem diferente, dependendo do ângulo de observação.

Uma coisa é ter tempo para treinar. Outra coisa é o somatório de treinos, viagens e jogos. O desgaste é intenso. Aparentemente, após a vitória sobre o Tombense, o Ceará teria uma semana livre para os treinos. Afinal, o jogo foi no sábado, dia 13, sendo o jogo seguinte apenas no domingo, dia 21. Mas não é bem assim que a coisa funciona. No intervalo entre as duas partidas, há o dia da folga obrigatória dos atletas. Há também os dias para viagens (ida e volta). Então, é mínimo o tempo disponível para o treinador promover os ajustes. Por isso mesmo, as cobranças imediatistas são equivocadas.