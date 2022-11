A desesperada luta do Vozão

É muito comum, quando um time está ameaçado de rebaixamento, a torcida escolher um bode expiatório. Às vezes, dois ou três jogadores passam a ser olhados como únicos culpados. É uma injustiça. Agora mesmo, no Ceará, o desespero da torcida já aponta o dedo na direção de alguns atletas. Se for confirmada a queda, a culpa será de todos. Não há culpado isolado em esporte coletivo, ainda que falhas individuais tenham definido algumas derrotas. Futebol é associação e, como tal, praticado em conjunto. Dirão, talvez, que a falha do goleiro, quando sofre um frango, é individual. Igualmente dirão que, quando um atacante desperdiça grande oportunidade, a falha é individual. Como culpar o goleiro pelo erro do atacante ou culpar o atacante pela falha do goleiro? Ora, essas falhas são pontuais. O que leva um time ao rebaixamento é a qualidade coletiva de um futebol ruim. Isso, sim, o conduz ao abismo. O Ceará ainda não caiu. Luta desesperadamente contra a queda. Entretanto, a realidade, a cada rodada, tem criado mais embaraços. É uma espécie de aviso prévio para preparar os corações. A verdade é que, após vários anos, a Série B nunca esteve, como agora, tão perto de Porangabuçu...

Diferença

O Ceará teve a oportunidade de complicar a vida do Cuiabá no Castelão. Confronto direto. Só conseguiu empatar nos acréscimos (1 x 1), gol de Jô. Daí veio a invasão de campo. O Ceará, como consequência, passou a jogar sem público no estádio. Depois disso o Cuiabá ganhou do Avaí (1 x 0) e ganhou do Botafogo no Engenhão (0 x 2). Deixou para trás o Vozão.

Alvo

Se o Ceará for rebaixado, atletas serão escolhidos para bode expiatório. Um deles certamente será Clebão. A torcida já vinha lhe pegando pelo pé. Agora, com a sua expulsão no jogo passado, Clebão ampliou a má vontade dos torcedores. Ele tem limitações. Entretanto, muitos que chegaram de fora têm mais limitações, mas não sofrem a marcação que o Clebão sofre. É injustiça mesmo.

Vitória

Nas atuais circunstâncias, alguém ainda acredita que o Ceará terá condições de ganhar do Corinthians em São Paulo? De sã consciência ninguém acredita. Só mesmo se acontecer um desses fatos inexplicáveis do futebol. Claro que em jogo tudo é possível. É jogo. Pela lógica, deve dar Corinthians. Mas, não raro, o futebol contraria a natureza das coisas.

Esperança

Enquanto matematicamente houver a possibilidade de permanência do Ceará na Série A, é lógico que a luta continuará. As últimas batalhas costumam ser surpreendentes e também imprevisíveis. Sem depender mais de si, o Ceará terá de fazer a sua parte e torcer por terceiros. Até a esperança está agonizando. Mas, como é a última que morre...

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil